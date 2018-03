Afrique: Sénégal-Turquie - Une coopération bilatérale dynamique

Photo: Le Soleil

Visite officielle du président turc au Sénégal.

Le Sénégal et la Turquie partagent une forte entente qu'ils magnifient mutuellement. Les relations bilatérales entre nos deux Etats se manifestent par des partenariats dynamiques qui ne finissent pas de s'élargir, notamment dans l'économie, la politique, la sécurité, la culture ainsi que l'éducation. Le Sénégal est d'ailleurs le premier pays à abriter une représentation diplomatique turque en Afrique de l'ouest, en 1964.

Au-delà de l'établissement d'une relation de consultation mutuelle en termes de relations bilatérales, la Turquie et le Sénégal partagent une coopération excellente.

« C'est, aujourd'hui, une amitié qui s'est solidifiée ainsi qu'une coopération qui s'est diversifiée depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, déjà vieilles d'un demi-siècle et toujours aussi prometteuses», confiait le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye. Mieux, à son arrivée à la tête du pays, le président de la République, Macky Sall, a entrepris un flux d'échanges très visible entre nos deux pays.

Et l'on a, en mémoire, les visites des Premiers ministres du Sénégal et de la Turquie, entre fin 2012 et début 2013 qui ont permis à près de 300 firmes turques et sénégalaises qui évoluent dans les secteurs des Btp, de l'énergie, du fer et de l'acier, de l'agro-alimentaire de se rencontrer afin de renforcer les relations commerciales et celles d'investissement.

Par ailleurs, au-delà des grands projets d'investissement déjà opérés dans notre pays ou en voie, les relations entre la Turquie et le Sénégal se sont renforcées davantage au fil des ans. Elles se poursuivent encore. Et l'ancien ambassadeur de la République de Turquie au Sénégal, Mme Nilgun Erdem Ari, avait eu raison de le rappeler à l'occasion de la cérémonie de commémoration du 94ème anniversaire de la proclamation de la République de Turquie en saluant la «forte entente au plus haut niveau» entre nos deux pays. Sous cet angle, le Sénégal et la Turquie ont développé leurs relations sur les plans économique, politique, sécuritaire et culturelle.

A coup sûr, les excellentes relations de nos deux Etats sur le plan politique, la forte entente et les liens étroits qu'entretiennent nos deux présidents se prolongent aisément chez les deux peuples considérés, aujourd'hui, comme des peuples frères. Avec l'avènement du Plan Sénégal émergent (Pse) qui offre un cadre beaucoup plus propice aux décideurs en termes d'investissement, les hommes d'affaires turques nourrissent, de nos jours, de grands projets d'investissement au Sénégal.

Ainsi, «dans un avenir très proche, vous entendrez certainement parler de grandes cérémonies d'inauguration d'infrastructures réalisées par ces hommes d'affaires. La Turquie continuera à investir au Sénégal, pays que nous considérons comme une puissance croissante en Afrique de l'ouest. La Turquie et le Sénégal partagent des valeurs culturelles similaires. Ces valeurs unissent les deux peuples», avait aussi témoigné Mme Nilgun Erdem Ari. Et notre pays a su relever un certain nombre de défis et répondre à l'appel de son pays frère, notamment, sur le plan de la sécurité.

Pour rappel, le gouvernement du Sénégal s'était engagé à arrêter les activités des organismes qu'Ankara considère comme organisation terroriste (affaire école Yahuz Salim). Sans oublier la signature récente, par le biais du ministre des Affaires étrangères et des Sénagalis de l'extérieur, d'un accord de siège avec la fondation Maarif de Turquie. Un accord qui ajoute ainsi un maillon très important qu'est celui de l'éducation à la coopération entre nos deux pays. Cet accord permettra certainement une autre meilleure prise en charge de la formation des générations futures.