Mauritanie: Le Président de la République de Turquie entame une visite de travail en Mauritanie

Photo: Le Soleil

Visite officielle du président turc au Sénégal.

Le Président de la République de Turquie, Monsieur Tayyap Recep Erdogan, en compagnie de son épouse Mme Emine Gülbaran Erdoğan, est arrivé, mercredi après-midi, à Nouakchott, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail en Mauritanie.

A son arrivée à l'Aéroport International de Nouakchott-Oumtounsy, le Président turc et son épouse ont été accueillis au pied de la passerelle de l'avion par le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et par Mme Asma Mint Mohamed Ould Abdel Aziz, fille du Président de la République, entourés du Premier ministre Monsieur Yahya Ould Hademine, du Directeur de Cabinet du Président de la République, du Général de Division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, Chef d'Etat-major général des Armées, du Chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, du Chef d'état-major de la Garde nationale, du Chef d'état-major particulier du Président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott.

Après de chaleureuses accolades entre les deux présidents, l'écoute des deux hymnes nationaux des deux pays mauritanien et turc et le passage en revue de détachements des forces armées et de sécurité venus rendre les honneur, le Président turc a salué le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ould Boïlil, des membres du Gouvernement, les membres de la délégation d'honneur mauritanienne d'accompagnement, le corps diplomatique et les Représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie.

A son tour, le Président de la République a salué les membres de la délégation qui accompagne son illustre hôte turc.

La délégation d'honneur mauritanienne d'accompagnement du Président turc se compose de :

- M. Cheikh Mohamed Ould Cheikh Sidiya, ministre secrétaire général de la présidence de la République,

- Dr Isselkou Ould Ahmed izidbih, ministre des Affaires étrangères et de la coopération,

- M. Mohamed Ould Abdelvetah, ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines,

- Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre du Commerce, de l'industrie et du Tourisme,

- Mme Lemina Mint El Ghotob Ould Momma, ministre de l'Agriculture,

- M. Ahmed Ould Bahiya, Directeur de Cabinet du Président de la République,

- M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, ambassadeur de Mauritanie en Turquie,

- M. Mohamed Ould Taleb, Chargé de mission à la Présidence de la République,

- M. Thiam Diombar, Conseiller à la Présidence de la République,

- M. Abdelvetah Ould Mohamed Lemana.

La délégation présidentielle turque se compose, quant à elle, de :

- M. Ahmed Muhtar Mollaoglu, ministre des Affaires étrangères,

- M.Berat Albayrak, ministre de l'Energie et des Ressources naturelles,

- M. Numan Kurtulmuş, ministre de la Culture et du Tourisme,

- M. Bulent Tufenkci, ministre du Commerce et des Douanes,

- M. Ahmed Ashraf Faki Baba, ministre de l'Agriculture, de l'alimentation et des Ressources animales.