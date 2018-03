Madagascar: Transition énergétique - Le pays veut accélérer la cadence

« Nous devons rester le noyau de ce projet à Madagascar parce que nous avons l'expérience technique et commerciale, explique-t-il. On a des barrages et on a mis en place à Antananarivo, la capitale, une centrale de 20 mégawatts solaires ».

Avec ses 2 800 heures d'ensoleillement par an, ses 7 800 mégawatts de potentiel hydraulique et la régularité de ses vents, Madagascar a tous les atouts en matière d'énergies renouvelables.

La transition énergétique à Madagascar pourrait être un levier pour augmenter l'accès à l'électricité qui reste un luxe pour la majorité de la population. Sur la Grande Ile, seuls 15% des Malgaches y ont accès et le service est loin d'être satisfaisant. Ce qui en fait un véritable obstacle au développement du pays. Depuis deux ans, les autorités mises sur l'énergie verte et renouvelable mais les résultats tardent. Le sujet a fait l'objet d'une conférence ce 28 février dans la capitale malgache, Antananarivo.

