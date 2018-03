Maroc: Inwi remporte quatre prix lors de l'Africain Digital Summit 2018

Le troisième opérateur global de télécommunications et d'Internet fixes et mobiles au Maroc, Inwi, a remporté quatre prix dans trois catégories différentes lors de la quatrième édition de African Digital Summit (ADS), qui s'est tenue au cours de la semaine écoulée à Casablanca.

Il s'agit du Gold Award pour la meilleure campagne digitale intégrée, qui récompense l'opérateur pour son dispositif mis en place pour le lancement de « Inwi e-League », première compétition ouverte à tous les Gamers qui participe à structurer et à développer le secteur du Gaming au Maroc, souligne un communiqué de Inwi.

Le deuxième prix de cette catégorie (meilleure campagne digitale intégrée) est également revenu à Inwi. La campagne «Inwi Days» a en effet été récompensée du «Silver Award» lors de ce rendez-vous majeur de la création digitale au Maroc et en Afrique, rapporte la MAP.

Inwi s'est vu également décerner un troisième prix, en l'occurrence le Bronze Award dans la catégorie de meilleure campagne de publicité digitale et de contenu de marque.

Le quatrième prix consacre à la fois les efforts d'innovation de Inwi et son ouverture sur l'entrepreneuriat digital. Le jury a en effet décerné le Bronze Award à l'application Coach'in dans la catégorie meilleure application mobile de l'année.

«Ces prix nous confortent davantage dans nos choix, dans nos efforts d'innovation, dans notre engagement social et notre stratégie de création de contenus et de soutien des créatifs, des entrepreneurs et éditeurs locaux avec un seul objectif : offrir des contenus marocains de grande qualité», a souligné Nadia Rahim, directrice communication et marque chez Inwi.

Les «Trophées Moroccan Digital Awards» ont été décernés aux meilleurs dispositifs digitaux et aux marques les plus digitalisées au Maroc par le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM), organisateur de cette 4ème édition de l'African Digital Summit (ADS)

Plus de 1600 professionnels du digital et une quarantaine de speakers experts du digital originaires d'une trentaine de pays, dont 18 pays africains, ont participé à cette édition, qui a été une occasion pour les annonceurs, nationaux et étrangers, de découvrir les tendances du digital, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes et contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l'économie numérique en Afrique.