Afrique: Tournée africaine - Erdogan en quête d'influence

Le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse sont arrivés mercredi, à 23h 30 à… Plus »

En fin stratège, Erdogan a compris tout l'avantage que son pays, en attente depuis 1987 d'une improbable adhésion aux frontières européennes, peut tirer d'une politique d'expansion sur le continent où la croissance est la plus forte et d'énormes marchés restent encore à conquérir.

A partir du Sénégal, exception de stabilité politique et sociale dans la région, le « soft power » de la Turquie peut se déployer pour aller à la conquête des marchés de la Cedeao et de l'Union africaine, et ainsi bénéficier du potentiel offert par l'intégration régionale.

Puis, le chef de l'État turc a amorcé ses tournées africaines dont la dernière l'a conduit, en décembre 2017, au Tchad, en Tunisie et au Soudan. Sa nouvelle visite africaine le mènera, cette fois, à Alger, première étape d'un périple de quatre pays, puis à Nouakchott, Dakar et Bamako.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, le président turc Erdogan entreprend de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain. Une volonté de prendre pied, d'abord traduite par la multiplication des ouvertures d'ambassades et de dessertes de la compagnie nationale Turkish Airlines sur le continent.

