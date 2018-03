Cote d'Ivoire: ANAPROCI - Niamien N'Goran invite les membres à cultiver l'union et le dialogue

Pour le président du comité d'organisation de l'Anaproci, Dessi Hubert, suite aux soubresauts de l'institution, mués en conflits et procès, des membres ont pris l'engagement de restructurer l'Association. Ce qui a conduit à la mise sur place du comité de restructuration qui a permis la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 5 avril 2017. De cette assemblée, trois principales résolutions ont été prises : L'adoption du nouveau découpage conformément à celui du gouvernement ; la mise en conformité de certains articles des statuts en rapport avec l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives dans l'espace Ohada et l'élaboration du projet de règlement intérieur. Dessi Hubert a, à travers la faîtière, salué les réformes (Agoa... ) enclenchées par le gouvernement dans la démarche de la transformation structurelle de l'agriculture. « Il appartient à l'Anaproci de pérenniser ces réformes, de faire de l'association un groupement solide et du producteur un acteur majeur du développement agricole pays. De sorte à ce que sa voix puisse porter dans les prises de décisions nationales », clame-t-il. Avant de rappeler : « Chers parents producteurs, notre rôle est déterminant pour l'avenir de notre filière ».

