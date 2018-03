Elle consistera à partager avec les jeunes les informations sur les manifestations des changements climatiques dans le pays et sur le continent, les innovations répertoriées ainsi que le rôle de la recherche, de l'entreprenariat et les contributions de la jeunesse. Elle vise à partager également les expériences les plus pertinentes dans le domaine.

Cette académie, selon un communiqué reçu ce mercredi 28 février 2018, réunira les jeunes des universités de côte d'ivoire, des jeunes porteurs de projets en matière de sensibilisation à l'adaptation aux impacts des changements climatiques et à la résilience, des jeunes leaders africains et du Canada engagés dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques.

La Fondation Magic System et ses partenaires l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (Ifdd), le Ministère des relations internationales et de la Francophonie du Québec (Mrif), les Offices jeunes internationaux du Québec (Logiq) organisent une Académie sur les impacts des changements climatiques, à Abidjan du 7 au 8 mars.

