Cote d'Ivoire: Anne Désirée Ouloto se prononce sur la salubrité

Le lancement officiel des activités de la fondation cœur vert s'est tenu le mardi 27 février 2018 à l'hôtel communal de cocody .

Anne Désirée Ouloto, Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable a salué les actions et les initiatives de ladite fondation. « Cette rencontre est la preuve que le travail que nous abattons sur le terrain n'est pas vain mais porte du fruit, avec la Fondation Cœur vert dont les idéologies cadre avec notre vision.

C'est ensemble nous gagnerons, ensemble on gagne toujours. Notre ambition, c'est de voir dans toute les régions, les communes, les quartiers, la propreté qui cadre avec le quotidien de vie des Ivoiriens. Nous nous devons de gagner ce défi d'un monde meilleur. C'est cette prise de conscience qui est à l'origine de la création de la Fondation Cœur vert », a-t-elle dit .

Et de poursuivre : « Cette année encore, nous entendons poursuivre nos activités en faveur de l'environnement et de l'assainissement. Il faut bâtir un monde différent avec les hommes différents.

Que cette organisation contribue à l'éducation de la société par le changement du mode de pensée et des comportements individuels et collectifs afin de préserver le patrimoine naturel, culturel et biosphérique ».

Marie-Louise Correa, présidente de la Fondation s'est félicitée du fait que sa structure est l'une des organisations régionales et internationales impliquées dans la Grande Muraille Verte d'Afrique.

Pour elle, en plus de planter des arbres, la Fondation Cœur vert soutient des activités agricoles et de jardinage, développe des infrastructures, et fournit un soutien technique et une formation pour aider à améliorer les conditions de vie des populations locales sur le chemin de la Grande Muraille Verte. : « La cérémonie donne l'occasion de présenter davantage la Fondation à la société civile, sa vision et les activités qu'elle entend mener pour la réalisation de ses objectifs.

Elle permettra de sceller des partenariats avec d'une part le Ministère de la Salubrité, de l'Environnement, et du Développement Durable et d'autre part avec la mairie de Cocody pour la réalisation d'actions bénévoles de protection de l'environnement par la signature de protocole, puis de carbone ».

Koffi Yao Charles, Directeur de cabinet du maire de Cocody, a indiqué qu'il faut amener chaque citoyen à prendre soin de son cadre de vie. La Fondation Cœur vert est une organisation apolitique et sans but lucratif enregistré en Côte d'Ivoire en 2017.