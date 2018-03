"Le Rassemblement condamne avec la plus grande fermeté la création et la formation des milices privées entrainées au Burundi en vue de semer la violence et la terreur dans notre pays. Ceci est une régression inacceptable qui va à l'encontre de la construction de la paix et la stabilité de la République Démocratique du Congo et de l'ensemble de la sous-région.

Le Rassemblement rappelle par ailleurs que l'entretien des milices est érigé en infraction de haute trahison par l'article 190 de la Constitution", lit-on dans la déclaration du Rassemblement signée le 26 février dernier par Pierre Okongo, Président du Comité des Sages de cette plateforme politique de l'Opposition.

DÉCLARATION DU RASSEMBLEMENT

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement félicite le peuple congolais pour sa détermination en se mobilisant massivement ce dimanche 25 février 2018 en vue de dire non à la dictature et d'exiger l'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016.

Le Rassemblement note avec satisfaction que la mobilisation continue à s'intensifier et s'est généralisée sur toute l'étendue du territoire national. Le peuple congolais réaffirme ainsi souverainement son engagement à se prendre en charge et sauver la République de la dictature.

Le Rassemblement déplore les cas des décès par balles et des blessés, victimes de la politique de répression et de brutalité du pouvoir ; un pouvoir qui use de façon systématique et disproportionnée de la force contre des manifestants munis d'objets pourtant inoffensifs types chapelets, bibles, crucifix. Le Rassemblement présente aux familles éprouvées ses condoléances les plus attristées.

A cet effet, le Rassemblement exige des sanctions contre les commanditaires qui mettent les forces de sécurité sur pied de guerre contre des populations civiles non armées.

Le Rassemblement condamne avec la plus grande fermeté la création et la formation des milices privées entrainées au Burundi en vue de semer la violence et la terreur dans notre pays. Ceci est une régression inacceptable qui va à l'encontre de la construction de la paix et la stabilité de la République Démocratique du Congo et de l'ensemble de la sous-région.

Le Rassemblement rappelle par ailleurs que l'entretien des milices est érigé en infraction de haute trahison par l'article 190 de la Constitution.

Par conséquent, le Rassemblement exige des sanctions sévères contre les auteurs de cette forfaiture qui représente une menace à la stabilité de la République Démocratique du Congo, à la paix et à la sécurité de la sous-région.

Fait à Kinshasa, le 26 février 2018

Pierre Lumbi Okongo

Président du Conseil des Sages