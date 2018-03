Congo-Kinshasa: Irréversible !

opinion

Sans élections en République Démocratique du Congo, l'impasse actuelle ne saurait être résorbée. Tout le monde le sait. Depuis le couac électoral de décembre 2016, le Congo-Kinshasa s'est enlisé dans un cycle de crise.

Après la navigation à vue en 2017, la publication d'un calendrier électoral trace les horizons pour la suite du processus, plus exactement vers le mois de décembre prochain. Et pourtant, l'ambiance pré-électorale n'est pas bon enfant. Les contradictions sont poignantes sur la scène politique autour de ces élections attendues depuis des lustres. Le décor est de plus corsé. L'Opposition, dans sa plus grande majorité, rebute l'utilisation de la machine à voter. La CENI, elle, soutenue par la Majorité Présidentielle et d'autres forces, fonce. Hier, malgré la contestation de cette innovation, Nangaa a réceptionné un lot de 200 machines supplémentaires. Rien n'indique que la nouvelle va calmer les esprits du côté de l'Opposition et même plus loin.

Déjà, ces esprits sont chauffés à blanc. Les marches appelées par le Comité Laïc de Coordination l'illustrent. Et, aussi, les fils et filles du pays qui tombent ne viennent que raviver les ardeurs pour exiger l'alternance par la voie de la tenue des élections via l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre. L'Eglise Catholique dont les Evêques auront été les sages-femmes de ce compromis politique est le fer de lance de cette réclamation. Devenant carrément la principale force en face du Pouvoir.

Avec ce tableau, l'on se pose mille et une questions sur bien de sujets. Comment les vues peuvent-ils être s'accorder afin que les élections à venir trouvent le consensus de tout le monde ? Faut-il un nouveau dialogue entre, à la limite, la CENCO et le Pouvoir ?

Alors que ces interrogations taraudent bien de consciences, un fait peut être constaté. A l'heure du tout peut arriver durant cette période pré-électorale particulière, la République Démocratique du Congo est engagée dans un cycle désormais irréversible.

Oui, c'est bien le cas. Après deux ans d'impasse et disputes, la tenue des élections devient une nécessité absolue. Certainement, la série de présidents africains qui défilent à Kinshasa doivent lâcher un mot à ce sujet à Kinshasa face, à présent, à un tournant décisif. Prochainement, c'est rien de moins que le Secrétaire Général de l'Onu, en binôme avec le Président de l'Union Africaine, qui sera ce mois de mars en RDC.

Les prochaines élections irréversibles, désormais, laissent pendante une question. Ces joutes sauront-elles résoudre la crise politique ou vont-elles l'aggraver ? La réponse dépendra de son inclusivité. Chose qui ne saurait être atteinte sans consensus électoral. Mais, comment la trouver ? Il faudra que les politiques de tout bord mettent de l'eau dans leur vin. Sinon, le cycle irréversible mènera le pays vers des horizons obscurs.

La Pros.