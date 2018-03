Congo-Kinshasa: Jeudi sinistre - Sonas S.A - Un rendez-vous réussi avec 260 victimes indemnisées

La Société Nationale d'Assurances (Sonas S.A) a, comme à l'accoutumée, réussi son rendez-vous hebdomadaire de paie des sinistrés. Au total, 260 victimes ont été indemnisées, jeudi 22 février 2018, en assurances automobile, vie et incendie.

A cet effet, la Direction Générale a indemnisé 91 dossiers. Ils étaient au nombre de 3 dossiers payés dans chacune des agences de Bandalungwa, Ngaba, Ngiri-Ngiri et Yolo.

Par ailleurs, 1 seul dossier a été payé dans chaque agence de Barumbu, Kinsuka, Benseke et Libération, contre 6 indemnisés par chacune des agences de Beach-Ngobila, DGI/Gombe et Sainte-Thérèse. Les agences de Commerce, Funa, Kingabwa et Ngaliema ont, chacune, payé 5 dossiers.

L'agence de Gombe avec 18 dossiers, les agences des Huileries et Kintambo avec 4 dossiers chacune. Les agences de Kasa-Vubu et N'sele-Maluku avec 9 dossiers payés par chacune. Les agences de Limete et Masina avec 10 dossiers libérés par chacune d'elles. Les agences de Lemba et Socimat ont chacune indemnisé, 8 dossiers. L'agence de N'djili avec 17 dossiers. L'agence du 30 juin avec 11 dossiers. Et enfin, l'agence de N'dolo en a libéré 2.

A la découverte de l'assurance incendie

Incendie: la Responsabilité Civile incendie tout comme la Responsabilité Civile automobile est obligatoire. Malheureusement, pour beaucoup de congolais, cette assurance est ignorée tant par les autorités du pays que par le petit peuple. Pourtant, par les temps qui courent et en dépit du florilège ou boom immobilier enregistré ces derniers temps, être assuré en incendie est une garantie pour ceux qui sont souvent victimes d'incendie parce qu'ils perdent, parfois, tout.

Selon la Sonas, même les grandes institutions du pays, telles que la Banque centrale du pays n'est pas assurée en RC incendie.

L'assurance incendie est la garantie que l'assureur (la SONAS en RDC) offre à sa clientèle pour tout dommage matériel causé par le feu ou toute explosion des biens meubles et immeubles.

Cependant, pour la loi du 10/07/1974, il faut entendre par incendie d'un bâtiment, la combustion dudit bâtiment et ou des objets s'y trouvant, suivie de leur embrasement total ou partiel par l'action directe d'une flamme susceptible de se propager aux objets voisins. Il y a lieu de noter aussi que cette ordonnance loi n°074/008 du 10/07/1974 rend l'assurance incendie obligatoire en République Démocratique du Congo.

Concernant l'embrasement mentionné dans l'ordonnance-loi, il consiste en la destruction ou l'altération totale ou partielle du bâtiment et/ou des objets s'y trouvant.

Ne sont pas considérés comme dommage d'incendie :

- les dégâts causés par le simple excès de la chaleur sans flamme ou ceux dus au simple contact accidentel ou non avec les flammes provenant d'un foyer normal

- Les dégâts subis par une chose du fait de son vice propre, telle que la combustion spontanée due à la fermentation ;

- Les dégâts provenant des incendies dus à des opérations militaires, à la guerre, aux émeutes, aux invasions ;

- Les dégâts provenant de la désintégration du noyau atomique, aux radiations nucléaires ou aux contaminations radioactives.