Le tout dernier sondage réalisé par cette maison d'investigation durant le mois de février 2018 livre ses résultats. Ministre des Affaires Foncières, Me Lumeya-Dhu-Maleghi arrive deuxième sur l'estrade des Ministres performants, juste derrière Michel Bongongo.

Des résultats de l'Institut de sondage "Les Points" publiés le 28 février 2018, 68% des personnes sondées (soit un accroissement de 1%), révèle, en effet, ce verdict. Toutes les maisons de sondage (Les Points ou même Échos d'opinions) le classeraient, selon des sources, parmi les Ministres les mieux cotés, ceux dont les actions accrochent la population. La mobilisation des recettes, le social, la lutte contre les spoliateurs des concessions des entreprises de l'Etat, la réduction du prix pour la sécurisation des titres, l'interdiction d'octroi des terres à usage funéraire aux privés qui excellent avec des prix exorbitants des caveaux ainsi que la reconstitution de la réserve foncière, sont là les points charniers de la bataille du Ministre des Affaires Foncières.

Lumeya Dhu Maleghi, aussitôt placé à la tête de ce Ministère, s'est donné pour défi de faire de son secteur le bastion de la mobilisation des ressources pour le Gouvernement. Présentement, les Affaires Foncières contribuent significativement au Budget de l'Etat, apprend-on. Des agents du Ministère des Affaires Foncières se battent pour atteindre leurs assignations. Pour preuve, avec l'avènement de Lumeya, ils reçoivent de plus en plus leurs primes de rétrocession. Ce qui était très difficile avant lui. L'homme a donc remis de l'ordre aux Affaires Foncières. «Le secteur a contribué de manière significative et remarquable au Trésor public. Lumeya s'est révélé soucieux d'atteindre le seuil des assignations en termes de mobilisation des recettes. Il a donné des instructions claires et nettes à ses services qui ont visiblement gagné leur pari suite au climat social apaisé instauré dans son secteur», explique un cadre de l'administration foncière.

Pour ce faire, il a appelé les assujettis aux droits, taxes et redevances à s'acquitter de leurs obligations pour l'exercice 2018. Réaction positive parce que l'engouement constaté au Ministère témoigne de l'efficacité de la démarche. Entre-temps, le Ministre Lumeya ne croise pas les bras face aux spoliateurs des concessions des entreprises de l'Etat.

A Kinshasa, il a ordonné la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées dans l'enceinte de quelques concessions publiques. Dans le Haut Katanga, plus précisément à Likasi, certaines habitations qui obstruaient le passage à la morgue de l'hôpital général ont été, sur son ordre, détruites. Pour lui, cette opération de démolition démontre à suffisance que la force de la loi appartient à l'Etat. Notons que Me Lumeya a rappelé qu'en RDC, seul le ministère des Affaires Foncières a le pouvoir d'affecter et de désaffecter un bien de l'Etat. Chose qui n'a pas été faite dans le cas de ces deux concessions de la SCPT dont d'ailleurs son Directeur Général affirme haut et fort détenir tous les titres fonciers.

Sur le plan social, le Ministre des Affaires Foncières, Lumeya-Dhu-Maleghi, a renoncé à accorder aux privés les concessions à usage funéraire. Une mesure de haute portée sociale. Mesure qui soulage les démunis qui ne savaient plus enterrer les leurs dans des cimetières comme Nécropole Entre Terre et Ciel. Selon lui, le prix anti-social des caveaux heurte les bonnes consciences. A ce sujet, il a pris samedi 13 janvier 2018 des mesures conservatoires portant interdiction de l'exploitation des concessions de cimetière par les privés. Plus question donc d'accorder des concessions de terre à usage funéraire aux organisations non gouvernementales exonérées des taxes mais qui se retournent, par la suite, contre l'Etat en exhibant de manière ostentatoire leur penchant commercial.

Le grand coup de Lumeya serait, pour ses supporters, la reconstitution de la réserve foncière. De 5.000 au lancement de l'opération, elle est passée aujourd'hui à Kinshasa à 20.000 hectares. De quoi se frotter les mains. La réserve foncière, soutient le Ministre, rentre dans la vision du chef de l'Etat qui voudrait que des larges espaces soient laissés pour des éventuels investisseurs. Bien plus, la réserve foncière permettra la création sans problème de la « zone économique spéciale ».