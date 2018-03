Congo-Kinshasa: ESU - Unikin et CEPROMAD consolident leur collaboration

C'est le samedi 24 février dernier que le vernissage a eu lieu. Professeur à l'Université de Kinshasa, Albert Muluma a fait baptiser son dernier nouveau-né par le Professeur Nsaman-O-Lutu, recteur de l'Université du CEPROMAD.

C'est dans cette alma mater, symboliquement, que la cérémonie a eu lieu devant un public de choix. "Le guide de la recherche scientifique. Théories et pratiques". Voilà le nom de l'œuvre littéraire du Professeur Albert Muluma. Au-delà de tout, cet évènement marquait la maturation des relations bilatérales entre Unikin et CEPROMAD. Précisément, entre le CEPROMAD et la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa.

Le Pr Albert Muluma a rappelé, à l'occasion, quelques faits saillants qui caractérisent le ciment dudit partenariat. Notamment, la formalisation du partenariat Unikin (FSSAP) et UNIC (CEPROMAD) le 29 décembre 2015; la cérémonie d'échange de vœux entre la FSSAP et le CEPROMAD à Kinkole, le 06 février 2016; l'organisation de la cérémonie en l'honneur du Pr Nsaman, Recteur Magnifique de l'Université du CEPROMAD comme membre du comité de suivi et des relations avec l'agence internationale, point focal de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et technologique pour les 54 membres de l'Union africaine du Parlement panafricain et l'anniversaire du prix international Socrate Award de l'université britannique d'Oxford remporté par le Pr Nsaman et l'Université du CEPROMAD. Cette cérémonie a été présidée par le Recteur de l'Unikin le 19 décembre 2015. Ce n'est pas tout. L'inauguration de la Chaire d'Administration publique et de Management, "CAPM" par le Recteur de l'Université de Kinshasa, en date du 21 décembre 2015...

Revenant à son ouvrage, l'auteur explique que "Le guide de la recherche scientifique. Théories et pratiques" est le fruit des apports d'éminentes personnalités scientifiques internationales et nationales ainsi que des institutions de recherche grâce notamment aux conseils reçus d'elles et au partage permanent d'expériences.

Le Pr Muluma indique que, contrairement à la première édition de 2003 qui était destinée aux chercheurs en sciences sociales et humaines, la deuxième, celle de 2017, fait une extension en élargissant à toutes les sciences sociales, humaines, naturelles ou exactes. Cet ouvrage de 217 pages, affirme l'auteur, est destiné à un public élargi : enseignants, chercheurs, journalistes, juristes, gestionnaires, dirigeants, etc.

Zoom sur le CEPROMAD

En RDC, il faut compter avec le CEPROMAD dans le paysage éducationnel. La réputation de l'Université du CEPROMAD lui a valu la reconnaissance tant au niveau national qu'international. Bénéficiaire de l'accréditation du décret présidentiel, les diplômes du CEPROMAD sont reconnus au même titre que ceux des universités publiques. Différents prix ont été décernés au promoteur de cette université, leader dans l'enseignement du Management en RDC. Il s'agit de l'International Socrate Award de la très prestigieuse Oxford, de la médaille d'or de mérite de l'ordre national Lumumba-Kabila, du diplôme Post Doctoral de haut mérite scientifique en Administration publique et Management de l'Université de Kinshasa, du Trophée Bravo X, Oscar du meilleur manager RDC. Tous ces mérites sont le fruit du travail harassant du Pr Nsaman, reconnu comme premier congolais Docteur en Management lors du congrès des professeurs d'universités tenu à Nsele-Kinshasa en 1980.

"Le projet est grand et l'ambition est mesurée", ne cesse de répéter le promoteur du CEPROMAD, le Pr Nsaman-O-Lutu. Revenu en RDC en 1979 après avoir décroché plusieurs diplômes à l'Université de Syracuse, près de New-York aux Etats-Unis (MPA, MBA, PhD), le Pr Nsaman s'est lancé dans un projet ambitieux d'introduire le Management dans le système éducatif congolais. C'est chose faite aujourd'hui. L'Université du CEPROMAD tient le flambeau dans ce domaine. C'est même le "berceau du management congolais".