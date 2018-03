Cote d'Ivoire: Prix Nobel de la Paix - L'Université Charles Louis de... Montesquieu présente la candidature de Me Kaudjhis Offoumou

Pr Urbain Amoa, recteur de l'Université Charles Louis de ... Montesquieu a annoncé ce mercredi 28 février 2018, que l'institution qu'il dirige va présenter la candidature de Me Kaudjhis Offoumou au Prix Nobel de la paix.

« Je voudrais très humblement demander à Me Offoumou d'autoriser l'Université Charles Louis de... Montesquieu à présenter sa candidature au Prix Nobel de la paix cette année », a-t-il suggéré.

Me Offoumou, avocate au Barreau de Côte d'Ivoire, qui venait de prononcer une conférence au sein dudit établissement, a eu ces mots, la voix étreinte d'émotion. « Je suis très émue... C'est une proposition noble qui me va droit au cœur », a-t-elle renchéri, avant de conclure: « humblement, je voudrais accepter cette proposition ».

«D'ores et déjà, l'équipe de l'université et moi-même devrions commencer à nous mettre au travail sur le dossier de Me Offoumou pour aller nous aussi à la conquête de ce Prix», a conclu, pour sa part, Pr. Amoa, sous un tonnerre d'applaudissement.

Éprise de paix, un sens élevé de l'intérêt général

«En fouillant mon parcours, je me rends compte que ceux qui ont obtenu ce prix n'ont pas fait mieux que nous. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a aussi du mérite», a reconnu cette professionnelle du droit. Nombreux étaient les invités de marque qui ont honoré de leur présence, la conférence qu'elle a dite, et qui a porté sur le thème: «Culture africaine et juridictions modernes: l'Avocat (e), la démocratie et la Culture de paix».

En réalité, à travers des témoignages, sous forme de regards croisés, ces invités que sont le général Ouassenan Koné (ancien ministre), Palé Dimaté (ancien député), Ligué Laubouet (ancienne patronne des NEA devenue NEI, plus tard), le Père Richard Kouamé Bilé (homme de Dieu, en cycle de théologie à l'Ucao), ainsi que bien de professionnels du droit, ont reconnu à l'unanimité que cette future candidate au prix Nobel est une passionnée du droit, intègre, férue de paix, d'équité et de justice, avec un sens élevé de l'intérêt général. En témoignent ces propos de Me Geneviève Diallo, avocate: «Me Kaudhjis fait partie des avocats que tout le monde admire».