Ile Maurice: Carte platinum de la présidente - Pravind Jugnauth fera-t-il pencher la balance?

Si c'est motus et bouche cousue au niveau de la majorité, il n'empêche que cette affaire est considérée comme étant très sensible. Une éventuelle démission de la chef de l'État entacherait les célébrations du cinquantième anniversaire de l'Indépendance. Sauf que cet énième scandale impliquant la présidente semble être la goutte de trop. «Chacun doit assumer ses responsabilités et savoir quand il faut step down !» laisset-on échapper.

Une affaire qui embarrasse fortement l'Hôtel du gouvernement. D'ailleurs, une conversation téléphonique entre le Premier ministre et le Deputy Prime Minister et leader du Muvman Liberater (ML), Ivan Collendavelloo, aurait eu lieu à ce sujet, confie une source proche de Pravind Jugnauth. D'autant que la nomination d'Ameenah Gurib-Fakim au poste de présidente de la République est une proposition du ML, fait-on ressortir dans les milieu concernés.

