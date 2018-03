Madagascar: Pétanque / Elections CBT - Un programme alléchant pour Rina Andriamampiadana

Non content d'être déjà populaire et surtout adulé par les boulistes, Rina Mahefa Andriamampiadana va encore plus loin dans cette campagne pour la présidence du Club Bouliste de Tananarive en sortant un programme autant le dire alléchant, car se reposant sur la mise en place d'un club moderne dans un cadre féérique. Jugez-en plutôt.

Au cas où il se ferait élire président du CBT, ce qui ne saurait vraiment pas tarder, Rina Mahefa Andriamampandry mettra en branle des travaux de rénovation tant dans la gestion du club que pour le décor avec, cerise sur le gâteau, la construction d'un gymnase couvert contenant dix terrains et pouvant être utilisé à tout moment.

Rénovation. Mais bien avant, il va s'atteler à redorer l'image du CBT en mobilisant les grands moyens pour éponger ses lourdes dettes tout en cherchant les voies et moyens pour faire rentrer de l'argent avant de s'attaquer à la rénovation du clos incluant la connexion des lieux et même la mise en place d'un Canal Sat et d'un poste téléviseur pour qu'on puisse y suivre les compétitions de pétanque à travers le monde..

Parmi les priorités de Rina figurent le recours au panneau solaire pour alléger les charges de la Jirama et éclairer davantage tous les terrains. Il va également mettre en place des caméras de surveillance pour se préserver des vols devenus fréquents ces derniers temps.

Mais parmi ses promesses les plus attractives, on notera la création d'un site web pour que chacun puisse tout savoir sur les membres du CBT et leurs performances. Mais l'idée de mettre un logiciel pour que chaque membre puisse connaître le budget du club, fait aussi partie de ses points forts sinon une expression, une de plus, de l'honnêteté de ce jeune homme qui entend tout faire le bien de chaque membre. Et plus particulièrement les champions du monde qui vont bénéficier à vie de l'exonération du droit annuel au sein du CBT. Les champions de l'année en cours bénéficieront aussi de cette largesse pour la prochaine saison sans oublier les reconnaissances qui vont avec.

Etant joueur de haut niveau pour avoir été champion du monde junior en 2003, Rina connaît plus que tout autre la nécessité d'avoir un entraîneur à plein temps.

Enfin et non des moindres, Rina Andriamampiadana va mettre un accent tout particulier sur l'aide aux vétérans, aux juniors et aux dames. Ces deux derniers se verront même offrir de l'aide lors des déplacements en province. De quoi séduire tout le monde. Vraiment tout le monde !