Madagascar: Erick Manana - Lalao Rabeson - Réunis au Casino de Paris !

Erick Manana et Lalao Rabeson seront réunis au Casino de Paris lors du concert que va donner le chanteur au Casino de Paris à l'occasion de ses 40 ans de scène.

Et de deux pour ces deux grands monuments de la musique malgache. 20 ans après leur duo à Washington DC, la seule et l'unique fois où ils ont été sur une même scène, Erick Manana a voulu retenter l'expérience et a donc invité Lalao Rabeson à son concert au Casino de Paris le 18 mai.

Inédit ? Ce duo l'est sans aucun doute. Le 18 mai, Erick Manana et Lalao Rabeson seront réunis sur la scène du Casino de Paris. Un moment unique pendant lequel les deux artistes créeront la surprise et feront certainement la joie de tous ceux qui seront avec eux dans cette salle de spectacle au cœur de la France. Le premier et le seul moment pendant lequel ces deux grands de la musique malgache se sont retrouvés sur une même scène date effectivement d'il y a vingt ans. « C'était en novembre 1998, à Washington DC. Une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Ce fut malheureusement la seule et l'unique fois lors de laquelle j'ai partagé la scène avec cette grande dame. Un moment d'une telle rareté que je vais avoir l'occasion de revivre le 18 mai au Casino de Paris », relate Erick Manana. Pour la célébration de ses quarante ans de scène, le chanteur revient au Casino de Paris. Et pour ce jubilé, il a décidé d'inviter Lalao Rabeson, mais également sa fille avec qui il va interpréter quelques- unes de ses compositions. Son grand ami Dama, la contrebassiste Gabrielle Randrian Koehlhoeffer ainsi que le « Lokanga Köln Quartet » seront eux aussi de la partie. Les musiciennes allemandes seront non seulement présentes dans ses tournées et concerts européens, mais également malgaches.

Tana. Véritable globe-trotter musical, Erick Manana n'hésite jamais à collaborer avec ses amis musiciens de divers horizons musicaux. Le 18 mai 2017, il nous présentera en grande première « Erick Manana and the Lokanga Köln quartet ». Son tout nouveau projet à travers lequel il est entouré de ce magnifique et talentueux quartet à cordes composé de musiciens venus d'ailleurs. Une collaboration que le public malgache de Tananarive pourra bientôt apprécier. En juillet, l'interprète de « Zoke » va retrouver le public de La Réunion, mais aussi celui de la Capitale et il ne sera pas seul mais accompagné de ce groupe de virtuoses. Les fans malgaches, en attendant, devront prendre leur mal en patience. Ceux qui se trouveront en Hexagone le 18 mai auront quant à eux la chance de les retrouver sur scène pour un avant-goût, mais également d'apprécier le duo avec Lalao Rabeson.