Cote d'Ivoire: Université virtuelle de Côte d'Ivoire - Le club des blogueurs et entrepreneurs libres installé

Depuis quelques années, les chiffres montrent que c'est dans le domaine des Tic que se créent les nouveaux et le plus d'emplois. En Côte d'Ivoire, le secteur du numérique contribue à hauteur de 7 à 8 % au produit intérieur brut.

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à la pointe de la lutte contre le chômage des jeunes diplômés a regroupé des étudiants au sein d'un club dénommé Blogueurs et entrepreneurs libres de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Bel-Uvci) pour en faire des acteurs dynamiques de l'économie numérique.

Ce club a choisi pour marraine la directrice de la communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Dr Oumou Dosso qui a procédé le mercredi 28 février à son installation officielle.

Cette cérémonie s'inscrit dans le prolongement de "Safer internet day" célébré chaque année au mois de février et qui vise à promouvoir un internet meilleur auprès des jeunes. Et le meilleur internet selon les experts, ouvre un boulevard d'opportunités et s'avère être un outil puissant de lutte contre le chômage.

La digitalisation progressive des activités économiques et la destruction des barrières offrent de vastes champs d'exploitation à une nouvelle classe d'entrepreneurs dont la liberté reste l'une des principales caractéristiques.

Cette nouvelle race d'entrepreneurs identifie l'opportunité et crée autour une organisation qui peut être gérée partout et à tout moment.

Pour Dr Yéo Kanigui en charge des projets et de l'incubateur de l'Uvci, le concept d'entrepreneurs libres a émergé avec les Tic.

Afin de garantir le succès des initiatives qui naissent, l'Uvci souligne son directeur, Pr Tiémoman Koné, a mis en place les mécanismes nécessaires pour que toutes les créations puissent être accompagnées par les structures de formation.

« Nous avons bénéficié d'un excellent coaching », a confirmé le président du club Bel-Uvci, Akoto Yao Arnaud qui a été élu le 8 janvier.

La marraine a exhorté ses filleuls à saisir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. « Ces jeunes sont nos fiertés et doivent être des modèles pour les autres.

Nous, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et les responsables de cette nouvelle université, attendons de ces jeunes gens imaginatifs de belles choses conformément à l'acronyme de leur dénomination Bel Uvci », a-t-elle relevé.

Elle a rappelé la détermination du Pr Bakayoko-Ly Ramata à bâtir un enseignement de qualité qui renforce l'employabilité des apprenants.

Pour Dr Oumou Dosso, il est important d'encourager ces jeunes à travers de belles initiatives. Et sur ce point, elle a rendu un hommage appuyé au directeur général de l'Uvci pour son dynamisme, sa perspicacité et sa quête permanente d'innovation afin de faire de cette institution d'enseignement supérieur l'une des meilleures et dont l'ambition est de trouver des emplois aux diplômés.