Madagascar: BFV-Société Générale - Formation des policiers sur la sécurité bancaire

La BFV-Société Générale s'associe avec différentes entités dans les efforts qu'elle entreprend pour une meilleure bancarisation du pays

Partenaire de longue date la BFV-Société Générale et la Police Nationale viennent de renforcer davantage leur collaboration en mettant en place un système de formation bancaire pour les policiers.

Développement. « Notre métier de banquier ne s'arrête pas dans nos agences » a déclaré, hier le PDG de la BFV-SG, Bruno Massez, dans le discours d'ouverture de cette séance de formation des policiers, qui s'est tenue au centre de formation de la BFV-SG à Analakely. Une manière de dire que la banque s'active dans différents domaines susceptibles de contribuer au développement de la société. A travers ce partenariat, les officiers de police bénéficient de formations concernant l'environnement bancaire. Plus exactement sur la sécurité bancaire. « Cette collaboration affirme l'ouverture du groupe Société Générale aux autres entités et son appui à l'inclusion financière ». D'ailleurs, depuis 2015, la BFV-Société Générale propose des formations sur la sécurité financière auprès de la gendarmerie nationale.

Bancarisation. A l'issue de cette formation, les 25 enquêteurs de la Police Nationale auront beaucoup plus de connaissance sur la sécurité bancaire à Madagascar. Une formation qui arrive à point nommé quand on sait que la sécurité bancaire est encore un sujet encore peu connu alors que les enjeux sont importants. La formation a également pour objectif d'augmenter le taux de bancarisation à Madagascar. Faut-il en effet rappeler que pour le moment, seulement 6% de la population est bancarisée. L'objectif premier de cette formation est d'inciter les salariés de la police nationale à intégrer le système bancaire en sachant que celui-ci est régi par des lois et règlements stricts. La cybercriminalité sera aussi abordée pendant cette formation afin de concevoir et d'anticiper les fraudes pouvant survenir.

En tout cas, la BFV-Société Générale démontre, une fois de plus qu'elle oriente ses actions dans le développement de la société malgache. « Comme sa devise le témoigne : « Développons ensemble l'esprit d'équipe », BFV-Société Générale favorise l'élargissement de l'horizon malgache en initiant petit à petit les différentes institutions publiques, en les incluant dans le processus d'évolution de l'environnement bancaire à Madagascar. Nous avons la volonté d'être la banque relationnelle de référence, et nous nous engageons auprès de nos partenaires à tous les niveaux : qualité de services, actions sociales et accompagnements ».