Madagascar: John Love, le fédérateur des fonctionnaires sportifs

John Love veut redorer le blason du sport pour les fonctionnaires et les agents de l'Etat.

Depuis tout petit, il rêve de devenir dirigeant. Il l'a réalisé en étant déjà élu plusieurs fois président de club de football et de handball.

Andrianarison Jean Aimé Botosera dit John Love est le nouvel homme fort du sport des fonctionnaires et des agents de l'Etat. Il a été élu président de l'association regroupant les fonctionnaires sportifs, hier, à l'Académie nationale des Sports (ANS) à Ampefiloha.

79 voix. Aider les autres, John Love est très connu dans les actions sociales et surtout dans le domaine sportif. Il est l'un des fondateurs du club 3FB Handball et Football. Il a été déjà coach de la sélection malgache de handball à l'île Maurice. Il est discret, il travaille dans l'ombre et veille à ce que son club triomphe. Très actif au sein du sport des fonctionnaires, il avait l'ambition de diriger l'association des fonctionnaires sportifs. Lors du championnat national organisé par le CISEF dont il a été membre à Toliara, c'est lui qui a géré les finances où aucun couac ou problème n'a été constaté. Et dans la continuité de ses actions, il a été élu président de l'association des fonctionnaires sportifs en raflant 79 voix sur les 116 votants. « La porte est grandement ouverte pour tout le monde et pour le dialogue. Les différentes compétitions vont reprendre d'ici à quelques semaines. Les finales inachevées à Toliara seront jouées » a expliqué le nouveau président. « Nous allons apporter du changement et un nouveau souffle pour le sport d'entretien des fonctionnaires et des agents de l'Etat » a-t-il continué. Ce qui a marqué John Love est sa capacité de fédérer et de convaincre ses pairs. La nouvelle équipe de John Love sera présentée ce jour. Le nom de la nouvelle association sera décidé en assemblée générale.

Dirigeant né. Pour la petite histoire, John Love a déjà occupé le poste de vice-président de « fokontany » à Toamasina à l'âge de 16 ans. Il a étudié à l'EPP Lohariandava Brickaville puis au CEG Mangarano Toamasina et au Lycée Rabemananjara. Après le baccalauréat, il a poursuivi ses études à l'Université de Barikadimy à Toamasina au sein de la filière « Economie ». Il a continué ses études à l'IFIRP (filière santé mentale) à Antananarivo et actuellement il suit une formation à l'ENAM. Au-delà de ses fonctions au sein des associations et équipes sportives, John Love est le Directeur général de l'« Institut de formation de paramédicaux » à Sofia. C'est un fervent des luttes syndicales si on ne parle que du « syndicat de paramédicaux », de l'association des « paramédicaux de Madagascar » et de l' « ordre des infirmiers ». Cette élection à la tête de l'association des fonctionnaires sportifs est la suite logique de son combat entamé depuis très longtemps...