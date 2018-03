Madagascar: Taekwondo - L'Ecole Chung Do Kwan est là

A la tête de cet Association Taekwondo Malagasy pour la jeunesse - Ecole Chung Do Kwan qui a officiellement ouvert ses portes le 1er février dernier se trouvent Roty Randriamandranto et Oliver Sicard.

En ce moment de houle ou de silence du taekwondo (c'est selon), voici une nouvelle école d'arts martiaux qui ouvre ses portes à Antsahavola. Elle a pour but de développer les arts martiaux traditionnels et arts coréens en vue d'élargir les perspectives internationales de Madagascar. « Créée par le Grand Maître Lee Won Kuk en 1944, le Chung Do Kwan, ou originellement Tang Soo Do, est la plus ancienne des neuf écoles pionnières membres de la Korea Taekwondo Association. Cette discipline ancestrale vise à développer la force mentale et physique, la maîtrise de soi, la politesse, la courtoisie, la persévérance, le respect d'autrui, la loyauté et la patience » a notifié Roty Randriamandranto, un des fondateurs.

Aujourd'hui, Maître Olivier Sicard, 6e Dan en Chung Do Kwan et 5e Dan de Kukkiwon, et Maître Henri Randriamandranto, 5e Dan de Chung Do Kwan et Kukkiwon, disciples du Grand Maître Kim Yong Ho, 9e Dan et Président de l'école internationale de Chung Do Kwan, ont décidé d'ouvrir leur école à Madagascar. Par ailleurs ils sont respectivement au sein de l'AFTU/ WTA, Vice-Président de la zone sud et responsable technique.

« L'objectif de cette grande association est de donner au Taekwondo malgache de nouvelles perspectives sportives et techniques en permettant l'authentification des grades des athlètes, en actualisant les enseignements, en donnant à chaque Malgache la possibilité de s'entraîner et de se développer et en apportant une pédagogie de pointe. L'éducation de la jeunesse à travers le Taekwondo et ce qu'il apporte en matière de respect, de goût de l'effort, de persévérance et de tolérance, fait partie des priorités de cette nouvelle école ».