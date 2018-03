Madagascar: Lion's Club Ambositra-Zafimaniry - Dons à l'orphelinat « Akany Vavaka, Mianatra, Miasa » d'Ambohimiadana

Après avoir passé quelques moments de difficultés, le Lion's Club d'Ambositra-Zafimaniry se remet à rugir de nouveau.

Le samedi 3 février dernier, le Lion's club d'Ambositra-Zafimaniry conduit par son président le lion Hery Ramanantsimiavona a procédé à une remise de dons à l'orphelinat « Akany vavaka,mianatra,miasa » d'Ambohimiadana-Ambositra. Ces dons destinés aux 18 enfants de l'orphelinat étaient composés de quatre sacs de riz, trois cartons de savons et des boîtes de craie. Dans son allocution, la président du Lion's club d'Ambositra- Zafimaniry, de réitérer que le Lion's club d'Ambositra-Zafimaniry est un club de service affilié au Lion's club international et que sa devise est de servir les plus démunis et aussi concevoir et réaliser des projets pour le bien- être de la population et que ces dons ne sont qu'une contribution et d'exhorter tout un chacun à œuvrer dans ce sens. A noter que chaque année, ce club de service organise des levées de fonds à travers lesquelles, il convie tous les hommes de bonne volonté à prendre part pour le bien- être social.

Remuer ciel et terre. La présidente de l'orphelinat « Akany vavaka,mianatra, miasa », émue, a tenu a remercier vivement du soutien du Lion's club d'Ambositra-Zafimaniry chaque fois que l'occasion se présente. L'orphelinat ne dispose pas de partenaire pour financer le fonctionnement de cet établissement se plaint la présidente fondatrice qui doit chaque fois remuer ciel et terre pour donner de l'espoir à ses protégés de vivre comme tous les enfants du Monde et de jouir de leurs droits les plus fondamentaux.

A noter également, la contribution du président de zone 412, le lion Brice Marie Jocelyn Andrianomenjanahary à cette manifestation et de la présence effective du président de zone sud Andriamarolafy Alson Samuel, du président du Lion's club d'Antsirabe Ranovisy, Andriamboavonjy José et de l'immédiat-past président de zone, Rakotondramavo Raymond.

La prochaine activité de ce club est prévue au mois de mars, où une campagne de lutte contre la cataracte sera au programme avec le « Lion's Sight First »