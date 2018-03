Madagascar: Jirama - Coupure d'eau à Toliara depuis quatre mois

Les gens font la queue à partir de 21 heures pour s'approvisionner en eau auprès d'une borne-fontaine de Sanfily.

La population résidant dans plusieurs quartiers de la commune urbaine de Toliara, district de Toliara I dans la région Atsimo Andrefana, souffre d'une coupure d'eau de la Jirama depuis le 17 novembre 2017, soit près de quatre mois.

Selon les explications de l'adjoint au Maire en charge de l'urbanisme de cette collectivité territoriale décentralisée, les habitants de la ville ne peuvent s'approvisionner en eau potable que vers 20 heures jusqu'à cinq ou six heures du matin. En revanche, l'eau du robinet coule vers deux heures jusqu'à quatre heures du matin et parfois c'est complètement à sec, d'après les témoignages locaux. Les gens commencent à faire la queue en plaçant leurs bidons auprès des bornes-fontaines publiques à Sanfily Ambahiboho et à Sanfily TSF Nord, entre autres, à partir de 20 heures ou 21 heures.

Détérioration des pompes. Un bidon de 20 litres d'eau coûte ainsi entre 100 Ariary et 200 Ariary. Mais il y a ceux qui font de la spéculation en vendant le même bidon à 500 Ariary, et ce, sous forme de service rapide, a-t-on appris de source locale. Notons que plusieurs quartiers sont touchés par cette coupure d'eau de la Jirama pour ne citer que Toliara centre, Antaninarenina, Andaboly et Sanfily, Ampasikibo, Tanambao, Tsianaloka et Tsimenatsy. Il en est de même dans le quartier d'Andakoro, commune rurale de Betsinjaka dans le district de Toliara II.

De nombreux ménages prennent le cyclo-pousse pour s'approvisionner en eau à la rivière de Fiherena, selon toujours les témoignages locaux. « Cette perturbation de l'alimentation en eau potable est due à la détérioration des pompes servant au forage de la Jirama. Seules deux sur les quatre pompes sont fonctionnelles. Du coup, notre production s'élève à 10.400m3 par jour face à un besoin de 12.000m3 par jour. Ce qui a provoqué cette coupure d'eau dans certains quartiers. Une nouvelle pompe venant d'Antananarivo est arrivée hier à Toliara afin de remplacer celle hors d'usage. Cela devra être opérationnel ce jour. Ce qui permettra d'éliminer ce gap car elle pourra produire 3.600m3 », a expliqué M. Betsileo, un responsable de la Jirama à Toliara.

Rénovation des réseaux. Par ailleurs, des travaux de réhabilitation et de rénovation des réseaux de distribution de la Jirama par le biais de l'installation de nouveaux pipelines sont en cours. Ce projet sera réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme PIC (Pôle Intégré de Croissance), dans sa phase II, et qui est financé par la Banque mondiale. « Une autre pompe sera mise en place pour assurer le 4e forage de la Jirama. On pourrait procéder aux essais techniques à partir de ce jour », a fait savoir un responsable au sein du programme PIC. Ce problème de coupure d'eau pourrait être ainsi résolu à compter de ce soir, selon la Jirama.