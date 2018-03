Madagascar: Art visuel - « Clipse Teean » joue dans la cour des grands

Si comme ses pairs, elle ornait les murs et les grands espaces de ses dessins, aujourd'hui l'artiste enchaîne les expositions. Effectivement, la jeune femme compte environ six évènements dans son agenda jusqu'au mois de mai. Allant de Paris à Tanà, en passant par l'île Maurice, l'artiste privilégie toujours le public malgache. La semaine prochaine, « Clipse Teean » participera au « Commerz'art » à Paris avant de mettre le cap sur le « bluetiful » et l' « underground till the sky » dans l'île voisine. Vers le début du mois de mai, elle reviendra à Antsirabe le temps d'un « Mandrevo » avant de faire l'expo 30Free à l'Is'art galerie Ampasanimalo.

