Madagascar: Obsèques de Tsilavina Ralaindimby - Son « revy » lui survivra !

La paroisse internationale d'Andohalo était archi-comble hier pour rendre un ultime hommage à Tsilavina Ralaindimby. Que son âme repose en paix !

Le pays a fait ses ultimes adieux à Tsilavina Ralaindimby, Tsitsi, ou encore Raintsi hier. Il est parti pour de bon, vers un monde meilleur. Mais ses réalisations, son « revy » lui survivront, exactement comme le disait son fils et ses enfants dans le vibrant hommage qu'ils lui ont rendu.

Après deux jours de veillée funèbre, la dépouille mortelle de Tsilavina Ralaindimby a quitté la Salle Rado de la Bibliothèque nationale à 13h pour rejoindre la Paroisse internationale d'Andohalo, avant l'incinération au « Fasan'ny Karana » à Anosizato. Oui, Raintsi fut incinéré, conformément à sa volonté. Il est resté jusqu'à sa mort, une personnalité libre et affranchie des conventions, qui assumait ses choix. Si durant les veillées funèbres, l'assistance était aussi bien composée du monde artistique que politique, les obsèques elles, ont réuni tout le monde- opérateurs économiques, hommes politiques, artistes , universitaires, journalistes, familles et particuliers- exactement comme Tsilavina Ralaindimby, qui de son vivant, côtoyait aussi bien ceux qui étaient au sommet comme ceux qui étaient au bas de l'échelle. Encore une fois, il a su rassembler autour d'une cause commune des individus issus d'horizons divers.

« Revy » et décoration. Il est intéressant de noter, qu'à titre d'hommage posthume (comme il est d'usage au pays) Tsilaivina Ralaindimby fut décoré Commandant de l'Ordre National par le ministre de la Culture Jean- Jacques Rabenirina. Mais l'un des moments ayant marqué la cérémonie était sans doute les oraisons funèbres faites par son fils et sa fille, représentant ses enfants. Ayant baigné dès leur enfance dans l'univers artistique et la tolérance et l'ouverture d'esprit de leur père, ils ont unanimement reconnu que ce modèle d'éducation qu'ils ont reçu, a forgé leur caractère et leur personnalité. Ils ont également parlé d'un père présent et très aimant, bien que peu démonstratif. Une petite tape sur l'épaule et ce petit sourire qui le distinguait étaient pour lui la manière d'exprimer son affection.

Par ailleurs, ses enfants ont également fait part de leur émotion face à tous ces messages d'affection et ces hommages qui ont fusé sur les réseaux sociaux. Mais le plus important à retenir de tout cela, à part la revue de sa carrière exceptionnelle que l'on connaît tous, c'était l'appel lancé par son fils, dans l'éloge qu'il a rendu à son défunt père : « A vous tous qui êtes ici et qui nous ont soutenu depuis le début de cette épreuve, je tiens à ce que vous sachiez que « Dada » vous aimait et qu'il faut continuer le « revy » ou les « projets » que vous aviez concocté de son vivant, osons rêver et battons-nous pour qu'un jour un monde et un Madagascar meilleur soient un jour possible, c'est ce qu'il aurait voulu. » Oui, Tsitsi est parti, mais ses réalisations lui survivront, ces compagnons de route ont d'ailleurs déjà affirmé leur volonté de poursuivre le rêve, jusqu'au bout.