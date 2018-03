Madagascar: Musique classique - Natacha Rajemison et Clarck Rajaona au Louvre

Dorénavant, la musique classique gagne de plus en plus le cœur du large public. Cet enthousiasme pousse les professionnels comme Natacha Rajemison à s'ouvrir de plus en plus en multipliant les scènes.

La soprano reviendra vendredi au Louvre Antaninarenina à la conquête de ces noctambules. Pour ce faire, elle sera accompagnée par le pianiste Clarck Rajaona, une autre valeur sûre du piano malgache.

Si la chanteuse lyrique n'est plus à présenter, Clarck Rajaona est un grand habitué dont le talent n'a rien à envier aux autres. Se baignant dans le monde de la musique classique depuis des lustres, il s'avère être un accompagnateur par excellence et non moins enseignant de piano bien connu. Pour l'occasion, les deux artistes seront accompagnés par l'ensemble vocal Cantiamo.