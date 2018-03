Madagascar: A la recherche d'un « gisa mainty »

La course à l'élection présidentielle est bel et bien engagée. Ceux qui veulent briguer le poste de chef de l'Etat commencent à se faire connaître.

Cependant, déclaration de candidature ne veut pas dire qu'elle sera validée par la HCC. Néanmoins, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il ne faut pas se résigner à voir les mêmes personnalités occuper le devant de la scène. Certes, les obstacles à surmonter sont nombreux. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus.

Les noms des candidats potentiels commencent à circuler dans le milieu des médias. On connaît bien évidemment ceux qui font figure de favoris. L'actuel chef de l'Etat est bien évidemment en tête de liste. Il en est de même d'Andry Rajoelina. L'ancien président de la République Marc Ravalomanana est, lui aussi sur la ligne de départ malgré l'épée de Damoclès qui est suspendue sur sa candidature par le pouvoir. A côté de ces personnalités connues, il y a des outsiders qui commencent à se montrer. Le pasteur Mailhol a très tôt affirmé qu'il entrerait en lice.

D'autres se sont déclarés officiellement récemment. C'est le cas de Patrick Raharimanana sur son compte facebook ou de Mamy Raharimanana présenté par le parti Maeva. D'autres laissent filtrer des informations sur leur possible candidature.

Plusieurs hommes politiques proches du pouvoir ne cachent pas leur intention de se lancer dans la course. On peut se demander si ces derniers ne roulent pas effectivement pour le régime et s'ils ne sont que des faire-valoir. Les citoyens attendent un véritable débat d'idées et la confrontation de projets sérieux permettant un développement de Madagascar. Pour le moment, on est bien loin de cela.

Le « fisandratana 2030 » de Hery Rajaonarimampianina et l'IEM d'Andry Rajoelina font miroiter un avenir radieux pour la Grande Ile, mais aucun détail de leur réalisation n'est dévoilé jusqu'à présent. On attend donc des propositions concrètes de tous ceux qui vont briguer le poste de président de la République. C'est un « gisa mainty », (oiseau rare) comme le met en exergue un film projeté en ce moment, qu'on espère voir surgir dans le paysage politique actuel.