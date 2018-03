Madagascar: Douanes - Madagascar à l'honneur à Bruxelles à travers le Contrat de Performance

Les Douanes malgaches mènent des efforts pour améliorer leur performance.

Après la Tunisie en octobre 2017, le contrat de performance, mis en place au sein de l'Administration des douanes malgaches, a suscité une nouvelle fois l'intérêt des participants au cours de la 9e session du Comité de renforcement des capacités de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), qui s'est tenu du 26 au 28 février à Bruxelles. « Douane Intelligente : Passerelle vers la Haute Performance et Pérennité », tel a été le thème de la session cette année. Le directeur général des Douanes malgaches, Eric Narivony Rabenja, a été invité à intervenir sur le volet « Utilisation des données pour une mesure de la performance et une gestion efficace ». Il a exposé les instruments de mesure, à travers l'analyse des données, permettant l'évaluation de la performance organisationnelle, incluant l'analyse des comportements de par le contrat de performance. Le suivi et l'analyse de l'implication de l'organisation dans le processus de changement constituent des éléments importants pour la mise en œuvre des mesures de réforme et de modernisation au sein de l'administration.

Suite à cela, bon nombre d'experts et de représentants, notamment des pays africains, ont manifesté leur souhait d'organiser des échanges avec les Douanes malgaches sur cette expérience probante. A cet effet, les représentants des douanes de la République du Niger seront déjà dans nos murs durant la semaine du 12 mars.

Performance. L'événement a permis aux membres présents de relever la spécificité du cas à travers l'analyse des comportements des douaniers qui conditionne en grande partie la gestion de performance de l'organisation. A titre indicatif, un délai de dédouanement réduit au niveau du port de Toamasina et un surplus de 46 milliards d'Ariary enregistré par rapport aux objectifs, ont été constatés à la fin de 2017. A travers l'intervention du Directeur Général des Douanes malgaches, les participants à cette session ont reconnu la complexité du recueil et de la gestion des données, provenant des partenaires opérant dans la chaîne logistique internationale. Cela nécessite une nouvelle façon de penser pour les douaniers, appuyée par des solutions informatiques adaptées. L'Organisation Mondiale des Douanes s'est fixée comme objectif la mise en place de standards de mesure de performance et formuler des recommandations et orientations stratégiques à l'endroit des pays membres. Actuellement, la ministre des Finances et du Budget contribue activement au déploiement et à l'extension de ce concept de performance au sein de son département, au niveau des administrations douanière et fiscale, bénéficiant du soutien continu de la Banque mondiale.