Madagascar: Douanes - Prise de mesures d'urgence au Port de Toamasina

Ainsi si une demande est formulée 12 heures à l'avance, il est possible d'opérer la visite à l'importation un samedi. Par ailleurs, le portail n°1 est ouvert 24h/24h pour assurer l'enlèvement des marchandises ayant reçu l'autorisation de sortie. Enfin, une cellule d'aide aux usagers, conduite par un Coordonnateur est fonctionnelle au niveau du bureau des douanes de Toamasina Seranana. A noter qu'un dialogue a eu lieu entre la Direction Générale des Douanes et les partenaires pour mettre en place ces mesures d'urgence.

Les opérateurs économiques et les autres usagers du port sont les victimes de cette défaillance qui provoque un blocage des containers durant des semaines. Face à cette situation qui sévit les douanes ont décidé de prendre des mesures d'urgence pour éviter que la situation n'empire. Prises au niveau du bureau des douanes de Toamasina Seranana, ces dispositions visent à assurer la bonne marche des activités, la célérité et la fluidification du traitement des dossiers. Et cela consiste notamment à la mise en place d'un système de permanence pour assurer les opérations en week-end.

