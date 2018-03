Madagascar: Viol à Sambava - « Le français a nié en bloc ses accusations » selon son avocat

Avant de terminer que son client a aussi porté plainte auprès du parquet de Sambava contre la femme et son mari français pour diffamation publique, menace de mort et escroquerie. Une plainte réciproque qui en dit long sur un éventuel règlement de compte personnel entre les deux étrangers pourtant compatriotes. En outre, la publication de la photo de la jeune femme sur notre journal a provoqué une certaine polémique sur les réseaux sociaux. Nous tenons à préciser que nous avons eu son autorisation avant la prise de cette décision.

La précision vient de l'avocat du ressortissant français inculpé dans une affaire de viol sur une Malgache habitante de cette ville de la région Nord-Est. Me Vivier Raoelison continue par ailleurs que son client a nié en bloc tous les chefs d'accusation contre lui. « Le dossier est en cours de traitement et le déferment se tiendra prochainement puisque la police judiciaire est en train de clôturer l'affaire. La justice aura le dernier mot à dire pour déterminer si le concerné est un violeur ou non » a-t-il poursuivi.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.