Abidjan, le 1er mars 2018 - À l’initiative de l’agence digitale Totem Expérience, spécialisée dans l’influence marketing et le brand content, s’ouvre aujourd’hui la première édition africaine des ADICOMDAYS (Africa Digital Communications Days). Durant deux jours, les nouveaux acteurs du numérique et dirigeants d’entreprises se rencontreront autour de rendez-vous BtoB de la communication digitale en Afrique.

Les ADICOMDAYS souhaitent mettre en lumière la créativité digitale de la jeunesse africaine dont 86% a accès à Internet aujourd’hui. Internet et les réseaux sociaux constituent pour cette jeunesse un véritable hub d’informations, d’échanges et d’innovations, avec une utilisation moyenne quotidienne de deux heures vingt contre une heure quarante pour le média traditionnel que représente désormais la télévision, dans des pays tels que l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mali, le Maroc, la RDC ou encore la Tunisie.

Introduction et insights : demain s’imagine aujourd’hui

Brand content et social média : les résultats parlent d’eux-mêmes (partages d’expériences)

Rencontre réseautage BtoB

L’influence : clés du succès et défis à venir

Cette première journée du 1er mars se déroulera à l’Institut Français. Une trentaine d’intervenants participeront à une série de conférences autour des thèmes suivants :

Ces rencontres permettront non seulement aux participants de partager les meilleures pratiques du secteur et leurs expériences respectives, mais aussi de bâtir des synergies autour de la nouvelle économie digitale.

Une soirée de remise des prix « ADICOM AWARDS » dans les catégories : culture, gastronomie, voyage, technologies aura lieu au Cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, qui célébrera les jeunes talents pour leur créativité.

La soirée des awards sera présentée par TV5MONDE et co-organisée par Veilleur des Médias, expert du suivi et de l’analyse de la presse et du web, et Totem Expérience.

La journée du 2 mars, « ADICOMDISCOVER », proposera une immersion au cœur des pôles d’innovation de la ville d’Abidjan avec un focus sur ses lieux du numérique. Au programme : ateliers, formations, lunch meeting, networking, digital Tour.

« Nous sommes impatients de démarrer cette première édition africaine. Le social media, le brand content, les influenceurs et les nouveaux outils numériques nous permettront de mesurer le retour sur investissement de la communication digitale et des marques en Afrique », déclare Sophia El Hajaj Gnassounou, Directrice des ADICOMDAYS.

