Cote d'Ivoire: Innovation technologique - Canal+présente le décodeur HD

En vue de répondre aux besoins des téléspectateurs, sur un marché de plus en concurrentiel, le groupe Canal+ vient de mettre à la disposition de ses abonnés un nouveau décodeur dénommé "décodeur HP".

Il se distingue de l'ancien par la qualité de l'image (haute définition, couleurs plus précises), du son, avec une nouvelle interface pour naviguer entre les chaînes, un nouveau guide TV.

On peut enregistrer ou mettre en pause un programme pour le regarder quant on le souhaite, la présentation officielle de ce nouveau service a eu lieu le mercredi 28 février 2018, à Abidjan-Cocody.

"Notre mission est d'apporter au plus grand nombre le meilleur du divertissement aux téléspectateurs. En proposant donc ce nouveau décodeur HD, qui comprend en plus du décodeur, une nouvelle télécommande et un câble Hdmi pour la connexion, l'objectif est d'apporter une innovation majeure en terme de technologie afin de permettre à nos abonnés de profiter au mieux des meilleurs chaînes et programmes", explique Aziz Diallo, le directeur général de Canal+ Côte d'Ivoire.

Aussi précise-t-il, ce changement de matériel n'a pas une incidence majeure sur le prix du décodeur. " le kit est vendu à 25 000 F CFa aux anciens abonnés qui pour pourront faire une migration et à 35 000 F CFa aux nouveaux abonnés Canal", a-t-il soutenu.

Présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, Canal+ est un acteur important de l'économie ivoirienne. Son offre de télévision, avec plus de 200 chaînes a permis de faire de la Côte d'Ivoire l'un des pays phares Afrique.

Canal+ permet de suivre les plus grandes compétions sportives ( League des champions, Europa League) les plus grands championnats de de basket (NBa), de boxe) des séries télévisées, de grands documentaires et le meilleur du cinéma. Canal Côte d'Ivoire compte plus de 200 collaborateurs et plus de 1000 points de vente.