Cote d'Ivoire: La CCI-Côte d'Ivoire organise la première édition des "Master Class de la finance"

« Comment une banque examine-t-elle la requête de financement de votre entreprise ? » .C'est le thème retenu pour la première édition des "Master Class de la finance", qui aura lieu le Jeudi 15 mars 2018 à 8h 30 à la Résidence Ohinéné, aux Deux Plateaux Vallons, dans la commune de Cocody.

Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), cet évènement s'inscrit dans le cadre de son action d'appui au développement des Pme. Il aura lieu, selon la Cci, le dernier jeudi tous les deux mois à compter de ce mois de Mars.

Il est apparu que la quête d'éventuels financements est l'une des principales préoccupations des nouveaux entrepreneurs. Cependant, l'aboutissement d'un dossier de financement répond à des process et des subtilités peu ou mal connus, qui rendent leur accès assez difficile.

C'est pourquoi cette première édition sera animée par M. DOUKOURE Stéphane, Directeur Associé du Cabinet CASA.

Pour cet expert totalisant plus de 20 années d'expérience dans le domaine de l'audit, de la Banque et des Marchés financiers, il s'agira de faire découvrir les techniques et démarches usuelles pour obtenir l'adhésion du banquier à un projet de financement. Surtout pour les entrepreneurs, qui constituent la principale cible de cette session

Meublé par des présentations, des échanges directs, des jeux de rôles et des exercices pratiques, ce mini-semaine sera suivi d'un programme de renforcement de capacités tout au long de l'année.

En plus de cette formation, les participants pourront également bénéficier, de la part de la CCI-Côte d'Ivoire, d'un diagnostic financier de leur entreprise (rapport d'analyse financier complet établi sur la base des états financiers) et d'assistance-conseil à la recherche de financement.

En effet, la mandature 2016-2022, dont la vision est celle d'une CCI Côte d'ivoire, résolument engagée pour la promotion et le développement des entreprises, a développé un ensemble de nouveaux produits et services à destination des PME et des entrepreneurs, l'objectif étant d'accroitre leur compétitivité et d'accompagner leur développement.

Info : A.D