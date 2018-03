Tunisie: Nouvelle technique d'irrigation

Une convention de coopération et de partenariat a été conclue, récemment, entre M. Abdelmajid Ezzar, président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), et M. Jean-François Daniel, président-directeur général de la société française « So Green Technology », et ce, pour faire connaître une nouvelle technique innovante visant l'économie de l'eau d'irrigation, l'amélioration de la productivité et la préservation de l'environnement.

A noter que la société française en question est active dans le domaine du développement durable et le développement du programme « Reverdir » qui vise à préserver les ressources hydriques et la lutte contre les effets de serre.

La nouvelle innovation pour l'irrigation, destinée au secteur agricole, se base sur la biotechnologie. A la faveur d'une convention de partenariat signée, il sera possible de promouvoir cette nouvelle technique qui assure une économie d'eau et contribue à maintenir l'équilibre de l'écosystème. L'autre avantage attribué à cette innovation est la protection de l'état du sol et des plantes.

Compte tenu de ses performances prouvées, le nouveau système d'irrigation va inciter les agriculteurs à l'utiliser en vue de porter le niveau de la productivité à des paliers élevés sans pour autant compromettre le milieu naturel. La cérémonie de signature de la convention a vu la présence de plusieurs cadres techniques au sein de l'administration centrale de l'Utap ainsi que des cadres de la société française invitée.