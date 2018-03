Tunisie: CSS - Du baume au cœur

L'effectif actuellement opérationnel est presque au complet si l'on excepte le Nigérian Kingsley Sokary, qui traîne encore les séquelles d'une pubalgie... Le joueur a encore besoin, selon le médecin de l'équipe, Dr Hamadi Koubaâ, de quelques jours de repos pour reprendre avec le groupe.

Jridi et Marzougui opérationnels

Quant au gardien Rami Jridi, les examens médicaux auxquels il a été astreint en ce début de semaine n'ont rien décelé de grave. Le joueur pourra reprendre avec ses coéquipiers cet après-midi sans aucun risque. Ce qui constitue une bonne nouvelle pour ses coéquipiers, comme pour l'ensemble de ceux qui appartiennent au club de près ou de loin.

Pour sa part, le buteur Alaâ Marzougui n'a à son actif que deux avertissements, contrairement aux rumeurs qui ont évoqué sa suspension pour le match d'aujourd'hui pour avoir écopé un troisième carton jaune... Ce qui n'est pas le cas...

De bons signes en sorte qui ont conforté le moral de l'ensemble, et par là assaini l'ambiance parmi le club.

Quiétude et sérénité

L'entraîneur Ghazi Ghraïri ne pourra espérer mieux pour travailler au cours des derniers jours dans la quiétude et la sérénité, et préparer son onze pour l'échéance de cet après-midi.

Il n'a pas manqué par ailleurs de préciser que l'occasion sera propice pour consolider encore plus les automatismes collectifs de l'équipe, à travers les exercices technico-tactiques appliqués au cours des deux dernières séances d'entraînement effectuées sur le terrain central du «M'hiri» en vue de redonner au groupe une complémentarité collective qui lui avait fait défaut à un certain temps... «Cela nécessite, selon lui, beaucoup plus d'application. Mais les prémices sont bonnes», a-t-il enchaîné.

Rôle du compartiment de l'entrejeu

L'option tactique qui sera en vigueur reposera sur un 4-2-3-1 élastique qui pourrait se muer en un 3-4-3 en phase offensive, avec notamment Kingsley Eduwo, Marzoughui et Louati en pointe, soutenus dans leurs incursions par les deux latéraux Mathlouthi et Zouaghui à travers leurs débordements sur les ailes et leurs facultés d'exploiter les espaces... Mais c'est surtout au compartiment de l'entrejeu, animé par Aouadhi et Hedhli (celui-ci remplacera encore une fois Sokary au poste), que revient le rôle d'assurer la complémentarité entre les lignes et de créer des écrans défensifs pour contrecarrer les mouvements offensifs de l'opposant du jour.

Seuls les abonnés auront droit d'accès

Le match sera disputé face à un public réduit et où seuls les supporters sfaxiens abonnés au club seront autorisés à suivre la rencontre du haut des gradins.

Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas eux aussi autorisés à y assister.

Formation probable

Jridi, Methlouthi, Zouaghi, Meriah, H'nide, Aouadhi, Hedhl, Louati (ou Hamdouni), Hannachi, Marzoughui et Eduwo.