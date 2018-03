Tunisie: Plus dur que prévu

Mais au fait quelle est la pomme de discorde entre les deux partis et qu'est-ce qui empêche les négociations de déboucher sur une solution ?

Lorsque chacun campe sur sa position sans la moindre intention ni souplesse de faire des concessions, on ne doit pas s'attendre à monts et merveilles. L'émissaire de la centrale syndicale, pour ne pas dire du gouvernement, exige la signature préalable d'un engagement de la part des sit-inneurs pour une reprise de la production de phosphate.

Mbarki acculé

A l'opposé, dans le camp d'en face, la levée du blocus ne se fera qu'après avoir pris connaissance du quota de chaque délégation parmi les 7.000 postes d'emploi décidés à l'issue de la réunion du 23 février dernier (gouvernement, Ugtt, députés et société civile de la région), ce que Bouali Mbarki ne pouvait offrir. Et c'est donc parti pour d'interminables discussions dont certaines se sont poursuivies jusqu'aux premières heures de l'aube de mardi dernier et qui ont vu le SG adjoint claquer la porte et quitter les lieux, n'eurent été les efforts de bons office déployés par les députés de la région qui l'ont convaincu de revenir (... ..)

Les avis divergent sur l'initiative de l'Ugtt consistant à endosser le rôle de médiateur, d'autres font porter le chapeau aux gouvernements qui se sont succédé sans faire bénéficier ces contrées d'un plan de développement multidimensionnel et faisant que cette négligence a élargi le cratère des revendications et du mécontentement, lequel pourrait cracher ses laves à tout moment. Un constat qui nous est apporté dans les supputations des différents acteurs.

Ammar Amroussia (Front populaire), qui a été le grand absent de ce round de négociations qui ont tenu en haleine le tout Gafsa, ne mâche pas ses mots : «L'absence du chef du gouvernement à la dernière réunion est intolérable et les irrégularités qui ont marqué le dernier concours de recrutement doivent être élucidées. Les 7.000 postes proposés ont eu l'effet d'un boomerang jetant les négociations dans une impasse. L'Ugtt ne peut jamais suppléer le gouvernement qui a ainsi légué son rôle. Pour amadouer les protestataires, il aurait fallu baliser le terrain et tendre la main comme c'était le cas pour Mdhilla. On ne peut entamer de telles négociations sans avoir libéré ceux qui ont été écroués à cause de leurs protestations et sans arrêter les poursuites judicaires contre les 130 jeunes interpellés dans les mêmes circonstances ».

Zied, licencié en français, se trouve parmi les sit-inneurs qui bloquent la voie ferrée à Moularès : « C'est un dialogue de sourds qu'on a avec Bouali Mbarki, on ne peut plus se contenter de promesses. Certes, il nous a promis 650 postes d'emploi mais reste à savoir sur la base de quel processus de réalisation. On espérait une avancée des négociations avec l'arrivée du SG adjoint de l'Ugtt à Moularès, mais je crains qu'il ne rentre bredouille tant que le quota n'a pas été dévoilé ».

Des lueurs d'espoir

Dans la délégation d'El Guettar, une région marquée par un fort taux de chômage, le constat est différent car le phosphate n'est pas le cheval de bataille mais on revendique quand même sa part. Msaddek wannès, cadre à la CPG et activiste dans une association civile, présente une vision rationnelle de la situation : « Je salue l'intervention de la centrale syndicale qui sait pertinemment que Gafsa sans le phosphate ressemblera à une ville chaotique. 150 mille Gafsiens sont menacés par cette crise. L'arrivée de Bouali Mbarki ne doit pas constituer la bouée de sauvetage pour les naufragés, et la direction de la CPG dans tout cela ? Son absence intrigue pour pouvoir espérer trouver une issue à cette crise, il faut chercher dans le ratage du gouvernement qui n'a pas usé d'une vision cartésienne dans le passé afin d'identifier les solutions idoines »

Ainsi, chacun campe sur sa position et s'en tient à sa vision des choses. Aux dernières nouvelles, des lueurs d'espoir sont apparues, la production aurait repris progressivement à Mdhilla et Bouali Mbarki pourrait se frotter les mains d'avoir décroché le « sésame », mais il est trop tôt pour jubiler. Les chauffeurs des semi-remorques privés chargés du transport du phosphate ont déclenché, à leur tour, hier, un mouvement de sit-in revendiquant leur recrutement à la Sttpm. Les agents de la CPG, de leur côté, s'apprêtent à manifester aujourd'hui à La Kasbah à cause du retard de virement de leurs salaires. Toutefois, Bouali Mbarki a réussi à marquer des points : Il s'agit de l'aval des sit-inneurs de Bordj Akerma qui ont consenti à lever le blocus pour permettre la reprise de l'activité sur le site de Djellabia et la laverie 3.