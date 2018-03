Tunisie: Espace médiatique sous réserve - L'intérêt de l'électeur d'abord !

Quant à la Haica, elle aura la charge du monitoring du paysage audiovisuel. Son président, M. Nouri Lajmi, a commencé par se référer à Montesquieu : «Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi... mais elle doit être loi parce qu'elle est juste».

Cela dit, selon lui, la couverture médiatique de la campagne électorale, prévue le 14 avril, doit être dans la loi. Avec, bien entendu, tout ce qui prouve l'obéissance aux critères déontologiques régissant la profession. Il les a détaillés, tels que stipulés par le décret 116-2011, mais aussi comme le confirme la nouvelle constitution. Equité, professionnalisme, impartialité et tout ce qui distingue le bon grain de l'ivraie. «Des analyses quantitatives et qualitatives qui soient au niveau des attentes pour avoir une information juste, crédible et transparente», estime-t-il. Toute infraction enregistrée sera sanctionnée d'une amende allant de 3 mille à 50 mille dinars. A cela s'ajoute un partage des plages horaires équitable et équilibré. Autant dire qu'une telle couverture médiatique se base, essentiellement, sur le nombre des listes candidates présentes dans les 350 circonscriptions communales.

Sur ce point, l'accord précité décline ce droit d'accès aux médias en cinq catégories, avec des privilèges calculés en pourcentage décroissant. Par exemple, les listes présentes à hauteur de 75 à 100% et de 50 à 75% des circonscriptions électorales se tailleront, alors, la part du lion dans la couverture médiatique, à raison respectivement de 25-30% et de 20-25% des plages horaires réservées à l'ensemble des candidats. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les partis, les moins représentés dans les régions ne bénéficient que de 5 à 10% de présence dans les médias. Et M. Lajmi de souligner que les médias devraient, pour éviter tout abus, communiquer à la Haica leur fil conducteur des programmes et émissions liés à la campagne électorale, avant même qu'elle n'ait lieu le 14 du mois prochain. «Et ça, c'est important pour savoir comment diriger notre travail de monitoring», explique-t-il, en conclusion, sans pour autant oublier d'annoncer qu'il y aura, d'ici là, des sessions de formation en la matière au profit des journalistes.