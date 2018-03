Tunisie: CA - Trio offensif !

Les meilleurs seront là !

Côté effectif, les cartes seront en règle pour Marchand qui va disposer de maintes solutions. Le retour de Saber Khelifa, suspendu en coupe, veut dire qu'il va retrouver la pointe de l'attaque. Il devrait constituer avec Belaïd et Khefifi le trio offensif où Belaïd sera en soutien à Khelifa et ne collera pas au couloir gauche (il n'a pas le profil d'excentré). Le 4-3-3 devrait être le schéma encore une fois utilisé, à moins que Marchand et Kolsi ne changent d'idée pour un 4-2-3-1 où Agoussi Okan ou Aounallah (il doit éviter de rater des buts faciles !) sera attaquant de pointe.

A l'entrejeu, le trio Khelil-Ayadi-Ben Yahia devrait avoir sa chance si l'on maintient le 4-3-3. Les solutions ne manquent pas avec Dhaouadi et Chammakhi qui peuvent faire leur entrée au cours du jeu. Cet embarras du choix permet aux Clubistes de pouvoir déstabiliser leur adversaire du jour. En défense et en attendant le retour d'Opoko qui continue sa réhabilitation et son travail athlétique, Tka et Jaziri seront confirmés, de même que Abdi et Agrebi.

Ce match compte beaucoup pour le CA : une victoire permettrait de se conforter avant le match de la Coupe de la CAF contre «Nahdha Borkane», et en attendant le résultat du classique CSS-ESS, l'équipe ne lâchera aucun point dans sa mission de gagner la deuxième place au classement. Tous les ingrédients de la réussite sont là.

Une effectif, malgré les départs de taille, qui gagne en solidité, un public mobilisé et des victoires cumulées qui restent la chose la plus importante.