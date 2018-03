Tunisie: Un foisonnement de couleurs et de lumières

Dans un style original et reconnaissable par un graphisme architectural aux formes déstructurées, Adel Fendri nous offre encore de nouveaux paysages infestés par une multitude de figures, de signes et de figures colorés dont certains se contemplent à l'aide d'une loupe, afin de profiter, parfois de cette touche infime, qui trace les dédales miniatures envahissant chaque tableau. Elégance, particularités et richesse sont les principaux traits qui caractérisent ses toiles.

Ali Fendri cherche toujours, à travers des jeux de lumières, des associations de couleurs, des compositions de formes, à représenter et à susciter des aspirations à l'ailleurs et à l'horizon. Ses toiles sont là pour nous faire voyager dans ces pays connus dont on se souvient ou dans des contrées inconnues dont on rêve. Dans ses paysages colorés, jaillit la lumière, et on distingue le contour vaporeux de structures et de représentations à la limite du figuratif et de l'abstrait.

Sa peinture est une véritable symphonie, sauf qu'ici les rythmes deviennent formes et les harmoniques se font nuances.

Dans plusieurs de ses toiles, les univers qui sont représentés ne sont pas nécessairement réalistes mais sont plutôt la représentation sensible et subjective du monde qui nous entoure. Il s'agit de traduire des impressions et de construire un univers pictural en abordant des thématiques diverses.

Les sujets dans ses toiles évoquent une sensation, un souvenir, toujours une réalité qui se transcende à travers une architecture de formes et de couleurs chaudes et variées.

On est donc, face à un architecte de la couleur qui est un auteur de toiles riches en matières et en formes, vives en émotions. L'énergie de vie, à l'origine de chaque toile, contribue à la naissance d'une œuvre unique et sensible. Il tente un art d'espace, d'infini par des traits justes et mesurés qui constituent dans presque toute son œuvre la frontière entre l'univers des couleurs et celui des émotions

Avec enthousiasme et sensibilité, il cherche à créer une sorte d'équilibre entre la couleur et la structure dans la toile, à retranscrire une atmosphère, une ambiance, des impressions et des intuitions où seuls la composition, les matières, l'équilibre entre les couleurs sont les liens avec les autres. Ses tableaux représentent une célébration des couleurs et de toute forme d'imagination, de créativité et d'émotion.

En effet, le bien-être ressenti face à de telles œuvres nous fait comprendre pourquoi ce passionné d'art s'est adonné, avec la maturité de son esprit et la sagesse de ses rêves, au plaisir de peindre et de créer. A travers chacune de ses œuvres, il cherche à révéler, au-delà des apparences, le souffle puissant d'une poésie que chaque élément de la vie contient. Des œuvres à admirer de près jusqu'au 6 mars prochain.