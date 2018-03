Tunisie: Les parents protestent

L'Atpe réitère son appel au président de la République, au chef du gouvernement, au secrétaire général de l'Ugtt et aux députés à l'ARP pour faire assumer les responsabilités et tenir à l'écart les élèves de toutes les interactions que connaît le dossier de l'éducation nationale.

Le litige opposant le ministère de l'éducation et la fédération ne peut en aucun cas justifier les moyens utilisés, à savoir priver les parents de leur droit de suivre normalement l'évolution des résultats scolaires de leurs enfants et priver les élèves de leur droit de fréquenter une école publique stable qui offre une éducation de qualité, précise le communiqué. Un droit garanti par la Constitution et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la convention relative aux droits de l'enfant, selon la même source.

