Tunisie: ESZ - Revoilà Regueï !

Ridha Jeddi a ainsi disposé d'un temps suffisant pour soigner les carences constatées lors du dernier match disputé contre le CSS.

Cette période lui a permis aussi de récupérer les joueurs blessés, notamment Chaker Regueï .

Le technicien zarzissien est conscient de la difficulté de la tâche qui l'attend tout à l'heure face à un adversaire de gros calibre, outre que le match aura lieu à Tunis. Bref, ça ne va pas être facile du tout. N'empêche, l'ESZ ne va pas se présenter en victime expiatoire. Elle jouera d'égal à égal. Par le passé, la formation zarzisienne avait toujours constitué la bête noire du CA.

Tout le monde retient son souffle

Les séances d'entraînement se sont déroulées sur un rythme soutenu. Exercices physiques nombreux et variés, schémas tactiques, séances de tirs au but et mini-matchs étaient toujours au menu. Tous les joueurs étaient bien appliqués et chacun voulait arracher sa place au sein de la formation rentrante.

A Zarzis et à l'approche de ce périlleux déplacement vers la capitale, tout le monde retient son souffle. Mais nombreux sont les supporters et certains membres du comité directeur qui estiment que le parcours est encore long. Et, comme pour se rassurer encore plus, ils pensent que l'équipe a fait des progrès, que l'écart entre les clubs du bas du tableau n'est pas si important et que la récupération de Regueï, qui a laissé un grand vide au cours des matches précédents, ne peut être que bénéfique. En effet, ce joueur apportera sûrement plus d'équilibre dans la zone médiane qui souffrira, en revanche, de l'absence de Bejaoui, sanctionné. Toutes ces données encouragent l'ensemble, qui est dans la banlieue nord de Tunis depuis mardi, à se présenter sans complexe et à se dépenser à fond. La situation que vit le club n'est pas nouvelle et il est capable de s'en sortir indemne, comme cela a été le cas avant.

Si le retour de Regueï apporterait plus de mordant au milieu, c'est le forfait du jeune gardien Aymen Jaballah qui donne sûrement des soucis à l'entraîneur. Blessé face au CSS, lors de la journée précédente, il n'est pas encore complètement rétabli et il sera suppléé par Hlel. Pour le reste, les deux latéraux, Maâroufi et Touati, devraient multiplier les montées offensives pour créer le surnombre dans la zone médiane et servir à Amutu de bonnes balles, à la pointe de l'attaque. L'ESZ ne devra pas se cantonner en arrière en vue de limiter les dégâts. Elle doit plutôt se ruer en avant pour contraindre son adversaire à ne pas opter pour le pressing. Un score de parité n'arrangera pas les choses. C'est comme une défaite. Jeddi devrait inciter ses joueurs à jouer le tout pour le tout. Le risque existe, oui, mais l'ESZ n'a pas le choix.

Formation probable

Hlel, Maâroufi, Bhar, Ben Othmen, Touati, Dawdi, Fall, Jebali - Regueï, Bouhajeb, Amutu

Ajouté le : 01-03-2018