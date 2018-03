Tunisie: Raf-Raf se rebiffe

Pour ce faire, Raf-Raf, la belle en été, se sublime à l'avance en se parant de ses plus beaux atours. Le littoral fait peau neuve au grand bonheur des autochtones. Un travail encourageant et persévérant. Pourvu que le résultat, à long terme, soit à la hauteur des attentes en matière de propreté de la plage et de l'environnement de la mer.

Le littoral tunisien est en danger. Cela ne date pas hier. Au village de Raf-Raf, relevant de la municipalité de Ras Djebel (gouvernorat de Bizerte), on s'active pour redorer le blason des côtes. Après avoir embelli la corniche l'an dernier, la plage doit garder son attrait sans subir les retombées de la grosse affluence des estivants. Dès Ramadan, qui pointera le bout du nez au mois de mai, on peut s'attendre à une marée de baigneurs.

On y voit des tracteurs et des grues s'ériger sur les pâtés de sable pour faire un travail de sape. Celui du déblayage d'abord qui consiste en une opération d'enlèvement de matières pour le nivellement au moyen de pelleteuses. Du sablage ensuite, technique de nettoyage de la grande surface au bord de la plage, sur une centaine de mètres. Pour des raisons bien connues.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.