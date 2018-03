Tunisie: JSK - Sur fond d'inquiétude

Les responsables, incapables d'imposer la discipline, se sont contentés de signaler cette absence des entraînements par un huissier. Les protégés de Kaderi sont appelés à retrouver leurs repères après l'élimination de la Coupe de Tunisie et la dernière défaite face au CAB.

La mission des Aghlabides n'est pas facile dans les prochaines rencontres à commencer par celle de cet après-midi face à l'USBG. L'équipe espère retrouver la sérénité et la confiance des supporters pour éviter les mauvaises surprises. Il est à rappeler que la Chabiba s'attend à des rencontres importantes face au COM et à l'ASG pour le maintien. On se demande comment le groupe continuera-t-il la compétition dans une ambiance tendue.

Une nouvelle formule en défense

Le coach aghlabide cherche des solutions pour corriger les bévues en défense et le manque d'efficacité offensive. Il a chambardé les formules au cours des entraînements de la semaine pour retrouver des solutions en défense et en attaque. Les Bnina, Bouchniba, Hamdi et Frioui seront le quatuor défensif pour suppléer l'absence de Bacha et Abbès, sanctionnés, et Layouni touché face au CAB. En l'absence de l'attaquant Salhi pour manque de discipline, le coach lancera probablement les jeunes Zaïdi, Bouguerra et Louay Hamdi en attaque pour donner plus de solutions offensives.

Munduga : rassurant malgré tout !

Le staff technique a remarqué la méforme de certains éléments. En revanche, la modestie de l'effectif est un handicap pour retrouver l'équilibre en attaque . Pour sa part, le Camerounais Christopher Munduga a repris sa forme et a affiché des qualités probantes au cours des entraînements malgré les critiques à cause de son jeu individuel au cours des rencontres officielles. Il sera titularisé vu ses qualités techniques et athlétiques pour épauler les efforts de Sassi et Laâouichi en attaque.

Formation probable

Kalaï, Frioui, Hamdi, Bnina, Bouchniba, Sylla, Laâmari, Traoré, Laâouichi, Sassi, Munduga.