Mauritanie: Démarrage de la première conférence d'investissement du conseil mauritanien des femmes d'affaires

Les travaux de la première conférence d'investissement du conseil mauritanien des femmes d'affaires ont débuté mercredi à Nouakchott.

La rencontre, d'une durée de quatre jours, a pour objectif de faire connaitre aux investisseurs arabes les opportunités qui existent en Mauritanie et les perspectives de partenariat en matière de conception et de réalisation des projets qui répondent aux attentes et ambitions des investisseurs.

Ouvrant la conférence, le directeur de la métrologie et de la qualité, secrétaire général par intérim du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, M. Mohamed Abdallahi Ould Mohamed Ethmane, a précisé que la rencontre illustre la solidité des lieux fructueux unissant la Mauritanie et le Koweït.

Il a ajouté que le Koweït avait toujours soutenu les efforts de développement de la Mauritanie depuis son indépendance par le biais des structures économiques et sanitaires.

Le secrétaire général par intérim a également réaffirmé le soutien de son département aux efforts du conseil visant à renforcer la capacité de la femme mauritanienne dans le domaine du business et des affaires.

Pour sa part, la présidente du conseil mauritanien des femmes d'affaires, Mme Fatimettou Mint Cheikh Isselmou, a précisé que la Mauritanie a connu ces dernières années des réformes économiques, politiques et sociales ainsi que approches sécuritaires fiables qui ont contribué au renforcement de la stabilité du pays, à la promotion du climat l'investissement et à l'encouragement des investisseurs arabes à venir découvrir les opportunités énormes d'investissement que recèle le pays.

Elle a également apprécié l'intérêt qu'accorde le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au secteur de l'investissement et au renforcement de la contribution de la femme dans tous les domaines.

Pour sa part, la cheykha Nawal Hamoud Al Soubah, présidente de l'union arabe de lutte contre la fraude et la falsification, a déclaré qu'entende, après avoir pris connaissance des infrastructures et du climat d'investissement porteur dans le pays, établir une coopération fructueuse avec la Mauritanie dans tous les domaines.

" Je veillerai personnellement sur le déroulement des ateliers de travail afin de garantir le succès de la stratégie tracée à cet effet en vue d'opérer un bond qualitatif dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, l'économie et les affaires", a-t-elle conclu.

De son côté, M. Amad Varjani, a, au nom des investisseurs arabes, salué le climat de paix qui règne en Mauritanie et sa position géographique stratégique.