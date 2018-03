Congo-Kinshasa: Maison Schengen - Toujours le statu quo

On en est à plus d'un mois depuis que le gouvernement de Kinshasa avait pris la décision de fermer la Maison Schengen située sur l'avenue de l'ex-24 Novembre. C'est pourtant dans ce bâtiment occupant une partie visible de l'espace territorial belge en RDC que tous les voyageurs, toutes nationalités confondues, voulant se rendre dans l'un des 17 Etats de l'Union Européenne déposaient leurs demandes des visas.

Cette mesure était venue se greffer sur d'autres toujours prises au même moment par le gouvernement de Kinshasa sous forme des représailles, en réponse à une décision arrêtée par le gouvernement de sa Majesté Le Roi Philippe II relative à la suspension de coopération structurelle et à l'élimination du gouvernement congolais de la chaîne de l'aide humanitaire évaluée à 25 millions d'Euros. Il s'en était suivi la fermeture du Consulat congolais à Anvers et par voie de conséquence et conformément à l'un des éléments du Traité de Vienne sur les relations entre Etats membres de l'ONU, à savoir principe de droit international de la réciprocité, la fermeture l'un de ses deux consulats, soit celui de Goma ou soit celui Lubumbashi. Sur le plan commercial, Kinshasa avait aussi demandé réduction du nombre de vols devant passer de sept à quatre par semaine pour la compagnie aérienne battant pavillon belge, savoir SN Brussels.

Dans un premier temps, l'opinion n'avait pas évalué à juste l'étendue des dégâts à court et long terme résultant de cette inattendue entre le Congo et son ancienne métropole et les autres Etats de l'espace Schengen.

La pomme de Pour Kinshasa la goutte qui a fait déborder le vase résulte de mesure prise par le gouvernement du Royaume de Belgique de réduire strict minimum son assistance financière pour le développement canalisant le gros des différents financements de sa coopération les organisations. Bruxelles avait justifié son comportement par détérioration du climat sociopolitique caractérisé par des mesures répression violente contre les manifestations pacifiques pour l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre censé le pays vers des élections démocratiques, libres et transparentes faciliter une alternance politique par la passation pacifique pouvoir.

Un dialogue des sourds s'était installé entre les deux Etats condamnés à vivre en parfaite communion du fait d'avoir partagé même histoire depuis 1885 au lendemain de la Conférence Internationale de Berlin. Qui avait partagé l'espace africain entre les différentes puissances européennes de l'époque. Roi Léopold II de la Belgique obtenait ainsi l'Etat Indépendant Congo sous deux conditions, à savoir faire du bassin du Congo espace libre pour le commerce international, abolir l' pour y introduire la civilisation.

Perte des recettes

La réduction du nombre des vols de sept à quatre par semaine pour compagnie aérienne SN Brussels s'est traduite par la perte recettes énormes pour les agences de voyage, les taxes aéroportuaires,

notamment les interventions au sol, le Go Pass, les droits de survol, les frais de douane et bien d'autres.

Dialogue des sourds

Est-ce que le gouvernement de Kinshasa s'était-il rendu compte qu' venait par ces actes de déclencher à la fois plusieurs fronts, sur le plan diplomatique, politique qu'économique et social ?

L'histoire dira un jour son mot, mais toujours est-il qu'il demeuré sourd à toutes les démarches entreprises par des hommes bonne volonté qui avaient probablement pris la sensibilité et gravité de la situation de par les conséquences qui en découleraient court et long terme. Etant donné fait que ces mesures, selon milieux, constituaient des sanctions sévères à l'endroit des congolais, particulièrement dans le domaine d'octroi des visas à terme et qui sont les plus demandés. Ceux à long terme toujours encore sollicités par des officiels et autres grands hommes d' qui sont moins nombreux et voyagent très rarement. Or, les les plus nombreux sont ceux qui recourent aux visas à court terme,

pour des raisons diverses. A ce jour, la plupart des Etats de l' Schengen continuent à octroyer des visas à long terme comme l'accoutumée, la Maison Schengen n'octroyant que les visas à terme.

Par contre, pour le gouvernement de la République, l'honorabilité, respectabilité des dirigeants et la souveraineté de l'Etat ne sont à marchander quel qu'en soit le prix. Kinshasa s' désespérément sur la faculté de chaque ambassade de revenir à l' des visas pour toutes les catégories. Tandis que pour les Etats l'espace Schengen, l'instauration du système de la maison unique ce genre d'opération relève des accords librement conclus au niveau l'Union Européenne. Et conformément au principe du parallélisme formes, il faut revenir à l'origine de ce principe pour une modification. Autrement dit, pas question d'obéir à un diktat risque d'humilier un Etat membre et qui, comme par hasard, abrite grands sièges, dont celui de l'Union Européenne et celui de l'Otan. est donc devant un dialogue des sourds. Malheureusement, ce sont couches modestes de la nation congolaise qui en paient le prix fort.

Chaque partie est appelée à mettre de l'eau dans son vin en vue relancer vivement des négociations pour revenir à la case de départ, s'est exclamé un vieil diplomate congolais aujourd'hui admis à retraite apaisée et honorable.