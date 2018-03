Mauritanie: La Mauritanie et la Turquie affirment leur satisfaction quant au niveau de leurs relations

communiqué de presse

La Mauritanie et la Turquie ont rendu public, mercredi, au palais présidentiel à Nouakchott, un communiqué conjoint sanctionnant la visite d'amitié et de travail que le président turc, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, vient d'effectuer en Mauritanie sur invitation de son frère, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République Islamique de Mauritanie.

La version arabe du communiqué a été lue en présence des dirigeants des deux pays par M. Isselkou Ould Ahmed Izidbih, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, et la version turque par M. Mouloud Chaouch Oglo, ministre des Affaires étrangères de la Turquie.

Voici l'intégralité de ce communiqué :

« Sur invitation de son frère, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République islamique de Mauritanie, le Président de la République de Turquie, Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, a effectué, à la tête d'une délégation de haut niveau, une visite officielle à Nouakchott, le 28 février 2018.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République islamique de Mauritanie et la République de Turquie. Ces relations ont été développées ces dernières années grâce à la visite historique que Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a effectuée en Turquie en 2010, et qui a été à l'origine d'une nouvelle dynamique des relations bilatérales, et a permis de prioriser le partenariat mauritanien-turc, notamment dans les domaines de l'investissement, de l'assistance technique et des échanges économiques.

Les deux chefs d'Etat ont eu des entretiens en tête-à-tête qui ont été par la suite élargis aux deux délégations. Les discussions ont fait écho aux points de vue sur les questions abordées, y compris, entre autres, le renforcement de la coopération bilatérale et des questions d'intérêt commun.

Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant au niveau des relations existant entre les deux pays, concrétisé par la signature de plusieurs conventions dans les différents domaines, et dans la mise en œuvre d'un mécanisme permanent de concertation diplomatique ainsi que le niveau d'échange de visites.

Les deux chefs d'Etat ont exprimé leur volonté de renforcer le partenariat économique entre les deux pays à travers les mécanismes d'encouragement de l'investissement dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, du tourisme, des énergies renouvelables, des mines, des hydrocarbures, des politiques de la migration et du commerce.

Les deux chefs d'Etat ont donné des instructions aux deux gouvernements afin de former une commission mixte qui sera chargée du suivi de l'exécution des accords signés entre les deux pays.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant à l'organisation à Nouakchott du deuxième forum économique mauritano-turc, et ont décidé de prendre les décisions nécessaires pour encourager les secteurs public et privé des deux pays afin de développer un partenariat qui servira les intérêts des deux parties dans le but d'exploiter les importantes potentialités économiques des deux pays.

Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont lui et sa délégation ont bénéficié à l'occasion de la visite qu'il a effectuée en Mauritanie.

Son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan a invité Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz à effectuer une visite officielle en Turquie et ce dernier a accepté l'invitation dont la date sera fixée par la voie diplomatique ».

- Pour la République Islamique de Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Isselkou Ould Ahmed Izidbih

- Pour la République de Turquie, le ministre des Affaires étrangère, M. Mouloud Chaouch Oglo.