Tunisie: Les Carthaginoises à l'œuvre

Le nombre de participants se limite à dix-huit, tout comme l'édition précédente tenue à Monastir. Il s'agit du Club Féminin de Carthage tenant du titre, des trois clubs égyptiens Al Ahly (organisateur), Shems et Sporting Alexandrie, trois également du Cameroun FAP, Njis et Bafia, deux de l'Ouganda Vision V.B et Université Nkumba, deux de la RDCongo Kanon Ndji et Volley-ball Club, alors que les équipes de BDF, Douanes, Muzingua et Prisons représenteront respectivement le Botswana, le Burkina Faso, le Burandi et le Kenya.

On prévoit la répartition de toutes ces équipes lors de la réunion technique prévue le mardi 6 mars, la veille du démarrage de l'épreuve sur quatre poules. Le CFCarthage et Al Ahly d'Egypte seront parmi les têtes de série.

Le verdict de la consécration sera connu au soir du mercredi 14 mars.

Le Caire renoue ainsi avec l'organisation de la compétition féminine continentale trois ans après. La salle d'Al Ahly située à la cité Al Jazira sera le lieu officiel de la joute.

L'unique représentant tunisien, le CFC, dans sa sixième participation, vise haut, voire le second titre consécutif. Il se trouve actuellement en Italie dans un stage compétitif pour se mettre sur orbite. Il devait hier boucler la série des tests amicaux en affrontant le club de Collomi.

Les Carthaginoises iront au Caire ce dimanche avec la foi en leur valeur et une volonté pour confirmer leur suprématie continentale.

Coupe de Tunisie dames : les rencontres des huitièmes de finale

Placés ce week-end aux huitièmes de finale de la coupe de Tunisie dames qui se limitent à six rencontres, le CFC et le CSS étant exempts.

Deux duels sont programmés le samedi : le premier opposera l'USCarthage au Club Africain, le second mettra l'Avenir Sportif de Béja aux prises avec l'Avenir Sportif de La Marsa.

Le lendemain, l'Université Sportive de l'Ariana offrira l'hospitalité à la Jeunesse Olympique de Sfax à La Soukra.

A Ben Arous, l'Association Sportive de la Nouvelle Médina accueillera le Club Olympique de Kélibia.

L'Aigle Sportif de Haouaria recevra Al Hilal de Tunis.

Les deux promus Association Féminine de Tesotur et Zitouna Azmour se rencontreront à Medjez El Bab.