Mauritanie: Signature d'un certain nombre d'accords de coopération en présence des deux Chefs d'Etat

Les deux parties mauritanienne et turque ont signé mercredi soir au Palais présidentiel à Nouakchott un certain nombre d'accords de coopération englobant plusieurs domaines et ce, en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et de son hôte de marque turc, Monsieur Recep Tayyip Erdogan.

Le premier accord portant sur la protection et le renforcement des investissements entre le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le gouvernement turc a été signé côté mauritanien par Dr. Isselkou Ould Ahmed Izidbih, ministre des affaires étrangères et de la coopération et côté turc par le ministre du commerce et des douanes, M. Bulent Tufenkci.

Les deux parties ont également signé un mémorandum d'entente dans le domaine des hydrocarbures et des mines paraphé, côté mauritanien, par M. Mohamed Ould Abdel Vettah, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines et par son homologue turc de l'énergie et des ressources naturelles, M. Berat lbayrak.

Les deux parties ont, en outre, signé un accord de coopération dans le domaine des pêches et de l'économie maritime, accord paraphé par M. Nany Ould Chrougha, ministre des pêches et de l'économie maritime pour la Mauritanie et par M. Ahmed Achraf Faki Baba, ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Ressource Animale de Turquie.

Dans le domaine du tourisme un accord a été également signé côté mauritanien, par Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme et côté turc par M. Numan Kurtulmuş, ministre de la culture et du tourisme.

Les deux parties ont enfin signé un mémorandum d'entente portant sur la coopération entre les deux gouvernements paraphé, côté mauritanien par Mme Lemina Mint El Kotob Ould Momma, ministre de l'agriculture et côté turc par M. Ahmed Achraf Faki Baba.

Les ministres des affaires étrangères des deux pays, Dr Isselkou Ould Ahmed Izidbih et M. Mevlüt Çavuşoğlu, ont également signé :

- Un mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale portant sur la question de la diaspora ;

- Un accord entre les deux gouvernements turc et mauritanien sur le Waqf et Maarifs turcs ;

- Un protocole de coopération entre la Mauritanie et la Turquie dans le domaine des bourses d'enseignement supérieur.