Mauritanie: Le Président de la République et son homologue turc jettent les bases d'une coopération fructueuse entre les deux pays

Dans leurs déclarations à la presse, mercredi au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy, à l'issue de la visite d'amitié et de travail que le président turc vient d'effectuer en Mauritanie les présidents Mohamed Ould Abdel Aziz et son homologue turc, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, se sont félicités de la solidité des liens existant entre les deux pays liens qui jettent les bases d'une importante coopération bilatérale.

Parlant le premier le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz déclaré:

« Au Nom d'Allah Tout Clément Tout Miséricordieux

Paix et Salut Sur Son Saint Prophète

Excellence, Monsieur le Président,

Messieurs, Dames,

Je voudrais adresser mes remerciements et ma gratitude à Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie, pour cette visite de bon augure et pour les résultats positifs consécutifs à cette visite et également pour la coopération existant entre les deux pays frères dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, les mines, le commerce, le tourisme, sachant que le volume des échanges entre les deux pays a connu une augmentation qualitative de plus de 20% entre 2015 et 2017.

La visite a constitué une occasion précieuse d'échange de points de vue sur les grands enjeux de l'heure, notamment les développements récents de la question palestinienne et la nécessité de trouver une solution pacifique, juste et durable à cette question sur la base des résolutions internationales pertinentes affirmant le droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant avec comme capitale El Qods Al-Cherif.

Comme vous le savez, nous sommes confrontés au terrorisme, à l'extrémisme, à la contrebande et au trafic de drogue au Sahel et nous apprécions le soutien de Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdoğan au G5-Sahel dans le combat qu'il mène contre ces dangers.

Je vous remercie »

À son tour, le Président turc a salué le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, en son nom et au nom de sa délégation, exprimant son plaisir de visiter la Mauritanie ; pays du million de poètes, pays de la paix, pays des savants, des mahadras et du Coran.

Il a par la suite remercié le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, indiquant qu'ils sont ici, sa délégation et lui-même, pour jeter les bases d'une unité mutuellement bénéfique avec la Mauritanie et encourager le secteur privé turc à investir en Mauritanie.

Le Président turc a expliqué que son ministre de l'économie, accompagné d'un certain nombre d'hommes d'affaires, a visité la Mauritanie en décembre et qu'aujourd'hui un grand nombre d'hommes d'affaires sont venus avec lui pour rencontrer des hommes d'affaires mauritaniens, chercher des opportunités d'investissement et promouvoir les relations bilatérales.

Il a ensuite précisé qu'ils sont conscients de l'importance de la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la pêche maritime, où plus de 40 navires turques pêchent en Mauritanie, ajoutant qu'ils savent aussi que la Mauritanie dispose d'un grand potentiel dans le domaine de l'exploitation minière et qu'en Turquie ils ont des expériences importantes dans ce domaine.

Monsieur Recep Tayyip Erdogan a exprimé la volonté de la Turquie à mettre toutes ces expériences à la disposition des frères mauritaniens notant la tenue prochaine de la première réunion du Comité Economique Conjoint.

Il a par la suite annoncé que les deux pays ont conclu aujourd'hui de nombreux accords et protocoles dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'éducation etc, ajoutant qu'il ne fait aucun doute que ces accords donneront un nouvel élan aux relations bilatérales.

Le Président Erdogan a souligné que les turcs seront toujours très heureux d'accueillir les frères mauritaniens en Turquie, en vue de partager avec eux les expériences de cette dernière en matière d'industrie et de défense, ajoutant que son pays a fait de grands progrès dans ce domaine.

Il a indiqué que la Turquie est l'un des pays qui apprécient à leur juste valeur les risques auxquels sont confrontés les cinq pays du Sahel en raison du terrorisme, précisant que ces pays se sont engagés, au cours de la dernière conférence de Bruxelles, à fournir cinq millions de dollars pour soutenir la force conjointe du G-5 Sahel.

Monsieur Erdogan a, par la suite, abordé l'importance pour l'Etat et le peuple turcs, des relations tant avec la Mauritanie qu'avec l'Afrique en général.

Il a indiqué qu'en tant que Président de la dernière conférence de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), il a procédé à la tenue d'un sommet sur Al-Qods le 13 décembre, ajoutant que c'était le premier pas dans cette direction car la ville d'Al-Qods revêt une importance particulière aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens et expliquant que la déclaration des États-Unis concernant cette ville ne les engage pas.

Il a enfin réaffirmé l'importance que revêt, pour les deux parties, le renforcement de la coopération bilatérale sur la base des nombreux points communs entre eux et des multiples opportunités qui s'offrent à chacun d'eux.