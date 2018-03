Angola: Luanda - Six morts après la pluie

Luanda — Six morts, huit blessés, des milliers de maisons inondées, des chutes d'arbres et des embouteillages sont les données actuelles publiées jeudi par le Service national de protection civile et sapeurs-pompiers sur les conséquences de la pluie qu'est abattue mercredi à Luanda.

Les décès sont survenus suite aux noyades et aux effondrements partiels de résidences et de murs dans les municipalités de Viana, Cacuaco et Cazenga.

La pluie a également provoqué le déplacement de 545 familles, la destruction partielle de sept véhicules due à la chute des arbres avant d'inonder environ 12 mille résidences.

Dans le même cadre, 37 écoles, un hôpital, une pharmacie, des banques commerciales ont été inondés dans la capitale angolaise.